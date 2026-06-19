Nouvelle convention collective pour les brigadiers et brigadières scolaires de Montréal

MONTRÉAL, le 19 juin 2026 /CNW/ - Les quelque 600 brigadiers et brigadières de la Ville de Montréal membres du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP 930) ont une nouvelle convention collective. Signée officiellement ce matin à l'hôtel de ville de Montréal, elle couvre la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030, soit pour une durée de cinq ans. L'entente de principe avait préalablement été acceptée par les membres en assemblée générale syndicale le 16 mai dernier par un vote favorable à 86 %.

Les augmentations salariales négociées sont de 2,5 % par année. L'entente prévoit aussi que la prime d'horaire brisé soit intégrée au taux horaire, ce qui rehaussera le salaire et permettra d'en bénéficier en tout temps. De plus, elle convertira les journées de maladie et pédagogiques en heures, par équité envers les brigadiers et brigadières qui travaillent plus de quatre heures par jour. Puis, elle rend possible l'utilisation des congés de maladie par période de matin, midi ou soir plutôt que par journée.

Au total, le taux horaire passe de 21,70 $ l'heure en 2025 à 27,81 $ en 2026, ce qui facilitera l'embauche et, par le fait même, stabilisera les effectifs et les services aux élèves.

Le nouveau contrat de travail permettra aussi une plus grande mobilité de personnel avec l'ajout de brigadiers permanents mobiles. Il bonifiera les conditions de retraite progressive et prévoit la création de deux comités paritaires : l'un sur la Journée montréalaise des brigadier(ère)s et l'autre sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Finalement, il comporte un boni à la signature.

« Cette négociation représente un autre pas en avant significatif dans la reconnaissance de ces employés. Historiquement, ils ont été sous-payés et sous-valorisés. Depuis environ une dizaine d'années, le vent a tourné, la Ville prend ses responsabilités et les conventions collectives s'améliorent graduellement mais significativement. Il faut s'en féliciter. Assurer la sécurité des enfants, c'est un métier extrêmement important », de souligner Marie-Claude Lessard, conseillère syndicale au SCFP.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Julien Royal, Service des communications du SCFP, 514 638-1461