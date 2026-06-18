Les paramédics de tout le Québec bloquent le Conseil du trésor

QUÉBEC, le 18 juin 2026 /CNW/ - Tôt ce jeudi matin, plus de 300 paramédics de tout le Québec ont bloqué la totalité des entrées du Secrétariat du Conseil du trésor au 875, Grande Allée, de sorte qu'aucun employé n'a pu y entrer. Ce coup d'éclat survient alors que les paramédics sont sans convention collective depuis deux ans et 78 jours, que les négociations sont au point mort et que les signaux du gouvernement Fréchette indiquent que la conclusion d'une entente serait pelletée après les élections provinciales d'octobre.

« Nous, les paramédics, on en a assez d'une négociation qui traîne encore une fois parce que le gouvernement abuse d'un régime de services essentiels qui limite à presque zéro les effets de notre grève. On en a assez de ne pas être reconnus pour le travail vital qu'on effectue. On n'accepte pas de voir le système de soins préhospitaliers repartir sur la voie du manque de main-d'œuvre et des temps d'attente inacceptables », d'expliquer Sébastien Gourre, président de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec (FTPQ), section locale 7300 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), l'un des syndicats ayant participé au blocage.

« Le gouvernement est en processus de nous intégrer à un ordre professionnel pour garantir une meilleure protection du public. Si c'est vraiment son intention, alors qu'il revienne à la table de négociation pour obtenir rapidement une entente qui assurera la stabilité de la main-d'œuvre et des services à la population », de conclure Sébastien Gourre.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente près de 30 700 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Sébastien Goulet, Service des communications du SCFP, 438 882-3756