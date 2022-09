LAVAL, QC, le 14 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la campagne électorale provinciale, la Société de transport de Laval (STL) lance une invitation aux candidates et candidats, ainsi qu'aux chefs des partis politiques, à utiliser le transport en commun, en compagnie de Monsieur Brabant, membre du conseil d'administration de la STL, pour discuter de transport collectif. Cette activité sera une occasion de démontrer les qualités et l'expérience positive qu'offre ce déplacement en mode durable et actif.

« Nous sommes ravis que le transport collectif figure généralement parmi les priorités énoncées par les partis politiques, particulièrement les grands projets d'infrastructures. Toutefois, la présente campagne électorale est aussi une belle occasion de soulever les enjeux spécifiques à notre réseau de transport et à la mobilité des personnes de Laval », soutient M. Brabant. « Quoi de mieux qu'un autobus pour entreprendre cette discussion fort importante pour le futur de la mobilité dans notre ville », poursuit-il.

Monsieur Brabant souligne que des enjeux ont déjà été soulevés auprès de plusieurs parlementaires actuels au printemps dernier lors d'une journée sur la colline Parlementaire organisée par l'Association du transport urbain du Québec. Les enjeux soulevés sont toujours d'actualité, selon lui. « On doit revoir le cadre financier des sociétés de transport du Québec, dont la nôtre, pour régler le déficit structurel, particulièrement le financement des coûts d'exploitation et le maintien des actifs. Et à court terme, il faut boucler les budgets 2022 et 2023 puisque les revenus ne sont pas au rendez-vous en raison de l'achalandage qui demeure sous le niveau prépandémique », précise-t-il. « L'électrification des parcs d'autobus doit également faire partie des discussions en permanence. Il s'agit d'un projet emballant, mais on ne peut pas réaliser la transition au mode 100% électrique au détriment du maintien et du développement de l'offre de service ».

En tant que membre du CA de la STL, M. Brabant invite donc les candidates et candidats, dont les circonscriptions sont desservies par la STL, à adopter le transport collectif pour aller rencontrer des électeurs de leur comté en sa compagnie.

