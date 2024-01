TORONTO, le 15 janv. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Élections Ontario a lancé S'inscrire pour voter, un nouvel outil d'inscription en ligne des électrices et électeurs pour les élections locales et provinciales en Ontario.

Bien qu'Élections Ontario continue d'être responsable de l'administration des élections provinciales en Ontario, son mandat a été élargi pour inclure la gestion de l'information sur les électrices et électeurs pour les élections locales. Les élections locales demeurent la responsabilité des organismes électoraux locaux et comprennent les élections des membres des conseils municipaux, des membres des conseils d'administration de district des services sociaux (CADSS) et des conseillères et conseillers scolaires.

Les électrices et électeurs de toute la province peuvent désormais s'inscrire une seule fois et au même endroit pour les élections locales et provinciales. En visitant le site InscriptionVoteON.ca, ils peuvent vérifier, actualiser ou ajouter leurs renseignements au Registre.

Faits en bref

À compter du 1 er janvier 2024, Élections Ontario est responsable de la gestion des renseignements sur les électrices et électeurs pour les élections locales.

est une base de données des personnes qui peuvent voter aux élections provinciales et locales en . Élections Ontario est responsable de la tenue permanente des renseignements inclus dans le Registre grâce à des accords de partage de données avec des sources fédérales, provinciales et municipales et grâce à des mises à jour effectuées directement par les électrices et électeurs.

Citation

« Grâce au site InscriptionVoteON.ca, nous rendons les modalités d'inscription pour voter aux élections locales et provinciales plus faciles et plus pratiques pour les Ontariennes et les Ontariens. Nous sommes ravis de collaborer avec nos partenaires locaux en leur fournissant les listes électorales actualisées à l'appui de leurs élections. »

- Greg Essensa, directeur général des élections pour l'Ontario

Élections Ontario est l'organisme apolitique chargé de la tenue des élections provinciales, des élections partielles et des référendums. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca/fr ou composez le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312).

