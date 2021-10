Élections municipales du 7 novembre 2021 - L'UMQ et le youtubeur Émile Roy s'adressent aux jeunes

MONTRÉAL, le 14 oct. 2021 /CNW Telbec/ - En prévision de l'élection municipale du 7 novembre prochain, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) lance, avec le soutien financier du Secrétariat à la jeunesse, sa campagne ayant pour thème « Aux élections municipales, je vote! ». L'initiative vise à encourager les jeunes âgés de 18 à 35 ans à exercer leur droit de vote dans leur municipalité.

Pour rejoindre cet électorat, l'Union collabore avec le vidéaste et youtubeur bien connu des jeunes, Émile Roy, en dévoilant aujourd'hui une vidéo sur l'importance de la participation électorale des 18 à 35 ans. Celle-ci est disponible en ligne ici.

« On le sait, les grands débats de l'heure se vivent au palier municipal. Que l'on pense par exemple aux changements climatiques, à la mobilité, au développement économique, aux infrastructures ou aux loisirs, tous ces enjeux ont des impacts très concrets sur nos communautés et notre qualité de vie. C'est pourquoi il est plus nécessaire que jamais que les jeunes se prononcent sur les choix que leurs prochains conseils municipaux devront faire au cours des années à venir. On a besoin d'eux, on a besoin de les entendre. » a déclaré le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

« J'ai toujours encouragé les jeunes de ma génération à voter aux élections. Parce que je crois en l'action, sous toutes ses formes. L'action citoyenne, l'action individuelle, collective, puis politique. Beaucoup ne se sentent pas représentés chez les décideurs. Je crois que le travail nous revient d'élire des nouveaux candidats, qui nous ressemblent, qui comprennent les nuances chez les gens, et les immenses défis du futur. Le municipal, c'est un palier qui a un pouvoir énorme sur des enjeux comme la crise du logement, l'environnement, le transport, les infrastructures, la culture, l'économie… Tant de choses qui nous touchent tous, dès lors qu'on vit dans une communauté. Alors j'encourage tout le monde à aller voter aux élections municipales du 7 novembre », a ajouté monsieur Émile Roy, vidéaste et youtubeur.

Soulignons que la campagne constitue le second volet d'une démarche visant à favoriser la participation de la jeunesse aux élections municipales partout au Québec, amorcée en mai par le biais de l'initiative « Ose le municipal » et rendue possible grâce au soutien financier du Secrétariat à la jeunesse du Québec.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, T. 514 282-7700, poste 279, C. 438 827-4560, [email protected]

Liens connexes

https://umq.qc.ca/