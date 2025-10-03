Élections municipales à Montréal - Plus de 400 candidatures sur la ligne de départ

Nouvelles fournies parÉlections Montréal
03 oct, 2025, 21:28 ET
MONTRÉAL, le 3 oct. 2025 /CNW/ - La période de dépôt des candidatures dans le cadre de l'élection générale du 2 novembre 2025 s'est terminée ce vendredi à 16 h 30. Plus de 400 personnes candidates brigueront l'un des 103 postes électifs de la Ville de Montréal, soit davantage de personnes candidates que lors des élections générales de 2017 (298) et 2021 (340). Cette année, huit personnes souhaitent devenir la prochaine mairesse ou le prochain maire de Montréal.
Les personnes candidates de l'élection générale appartiennent à l'une des neuf formations politiques en lice. Élections Montréal salue la participation des personnes candidates de l'élection générale.
Le site web d'Élections Montréal offrira dans les prochains jours la liste complète des personnes candidates, la photo de celles-ci ainsi qu'un résumé de leurs propositions.
Liste de personnes candidates au poste de mairesse ou maire de la Ville
- Jean DUVAL - Indépendant
- Fang HU - Indépendant
- Jean-François KACOU - Futur Montréal
- Katy LE ROUGETEL - Indépendante
- Soraya MARTINEZ FERRADA - Ensemble Montréal - Équipe Soraya
- Luc RABOUIN - Projet Montréal - Équipe Luc Rabouin
- Craig SAUVÉ - Transition Montréal - Équipe Craig Sauvé
- Gilbert THIBODEAU - Action Montréal - Équipe Gilbert Thibodeau
