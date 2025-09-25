Élections municipales à Montréal - Vote à domicile : c'est le temps de faire sa demande

MONTRÉAL, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Élections Montréal souhaite faire un rappel important aux électeurs et électrices qui sont dans l'impossibilité de se déplacer pour exercer leur droit de vote pour des raisons de santé. Ceux-ci peuvent dès maintenant et jusqu'au 16 octobre prochain formuler leur demande pour recevoir, le 25 octobre prochain, une équipe chez eux ou à leur chambre pour leur permettre de voter.

Pour voter à domicile ou à sa chambre, une personne doit être inscrite sur la liste électorale et faire une demande préalable à Élections Montréal, soit par téléphone au (514) 872-VOTE (8683) ou par courriel à [email protected]. Les personnes souscrivant à ce vote, incluant les proches aidants, pourront déposer leurs bulletins de vote dans une urne mobile. Cette mesure importante contribue directement à l'accessibilité du vote.

Une nouveauté longuement attendue à Montréal

La loi permet maintenant à Élections Montréal d'installer des bureaux de vote dans les résidences pour personnes aînées où des soins sont offerts à des heures adaptées à chacun de ces milieux. Ainsi, le 25 octobre, en plus du vote à domicile, des bureaux de vote itinérants opéreront dans un peu plus de 70 résidences hébergeant 100 électrices et électeurs et plus. La liste des résidences concernées par cette nouvelle modalité, ainsi que les heures du vote, sont disponibles à elections.montreal.ca.

Le président d'élection, Me Emmanuel Tani-Moore a récemment déclaré : « En période de pandémie de COVID-19, nous avons constaté l'importance que les personnes âgées accordent au vote. Aujourd'hui, on ne peut que saluer les modifications à la loi, nous offrant plus de latitude pour permettre aux personnes âgées et toutes celles qui ne sont pas en mesure de se déplacer d'accomplir leur devoir. Le 25 octobre sera une journée de démocratie dans plusieurs résidences et domiciles montréalais, et mon équipe en est très fière. »

Ressources web utiles

