Élections municipales à Montréal - Encore plus de moyens pour favoriser le vote

MONTRÉAL, le 18 sept. 2025 /CNW/ - C'est demain, le vendredi 19 septembre, que débutera officiellement la période électorale menant aux élections municipales du 2 novembre à Montréal. Ce grand rendez-vous démocratique sera l'occasion d'élire les 103 personnes qui siègeront au conseil municipal et dans les 19 conseils d'arrondissement montréalais jusqu'en 2029.

Cette année, l'élection générale sera marquée par des nouveautés qui faciliteront le vote et rapprocheront les urnes des électrices et des électeurs.

À la veille du début de la période électorale, le président d'élection, Me Emmanuel Tani-Moore souligne l'importance de transformer progressivement les services aux électrices et aux électeurs. « Il est vrai que l'organisation d'un scrutin montréalais est une opération d'une très grande complexité. Cela ne doit pas être un frein au changement, mais une motivation pour faire évoluer la manière de voter aux élections municipales », a affirmé Me Tani-Moore.

De fait, Élections Montréal innove en 2025 en mettant en œuvre le vote sur les campus universitaires et collégiaux, l'ajout des photos des personnes candidates sur les bulletins de vote de tous les postes électifs et la parution des profils des personnes candidates sur le site elections.montreal.ca. La Ville de Montréal est la seule municipalité au Québec à offrir trois projets pilotes permettant d'introduire ces nouveautés importantes.

Plusieurs jours et façons de voter

Dans son bilan de l'élection générale de 2021, Élections Montréal dévoilait que seulement un jeune un cinq âgé de 18 à 24 ans a voté aux dernières élections montréalaises. La faiblesse de cette participation est préoccupante et doit mener à des actions.

Une première dans une élection municipale au Québec : les étudiantes et étudiants montréalais(es) de seize établissements postsecondaires pourront exercer leur droit de vote directement dans leur milieu d'enseignement, peu importe où ils sont domiciliés à Montréal. Le vote étudiant se déroulera les 24, 27, 28 et 29 octobre.

Par ailleurs, la Loi offre maintenant la possibilité d'installer des bureaux de vote dans les résidences pour personnes aînées à des heures adaptées à ces milieux de vie. Élections Montréal est heureuse de déployer des bureaux de vote dans plus de 70 grandes résidences le samedi 25 octobre. Cette même journée, les équipes d'Élections Montréal se déplaceront aussi auprès des personnes qui auront demandé le vote à domicile pour un motif de santé.

Après avoir été suspendu en 2021 dans un contexte pandémique, le bureau de vote au bureau du président d'élection fait son retour. Ainsi, les 24, 27, 28 et 29 octobre, les personnes qui le souhaitent pourront voter dans l'un des quelque 70 endroits. En triplant le nombre de lieux de vote par rapport à 2017, Élections Montréal y voit une mesure additionnelle pour faciliter l'accès aux urnes. Le vote par anticipation, quant à lui, aura lieu le 26 octobre de midi à 20 h, comme le prévoit la Loi pour l'ensemble des municipalités québécoises.

Cet automne, le vote montréalais se déroulera donc sur sept jours.

Des efforts uniques en matière d'accessibilité et de promotion

La diffusion de vidéos destinées aux personnes qui voteront pour une première fois, le déploiement d'une équipe de mobilisation citoyenne sur le terrain et la tenue d'une Table citoyenne sur les élections montréalaises sont quelques-unes des mesures visant à réduire les freins de la participation. Ces actions sont le fruit d'une collaboration avec des partenaires incluant Élections Québec, le Centre des mémoires montréalaises, le Centre d'écologie urbaine et Concertation Montréal.

Les endroits de vote seront tous universellement accessibles. Élections Montréal offrira de l'information sur l'accessibilité des lieux du scrutin sur le site elections.montreal.ca de manière à aider à la population à planifier le vote. Des traductions et versions accessibles du feuillet résumant les étapes importantes de l'élection seront disponibles prochainement, toujours sur le site web d'Élections Montréal.

Enfin, Élections Montréal lancera une importante campagne d'appel au vote au cours du mois d'octobre. La campagne Vote démocratie. Je vote pour Montréal, mettra en lumière des Montréalais(es), l'impact direct qu'ils peuvent avoir sur leur Ville et la démocratie. Cette campagne sera diffusée sur plusieurs plateformes.

Le grand retour du Petit bureau de vote montréalais

Élections Montréal accorde également une attention particulière aux futures électrices et futurs électeurs. Le Petit bureau de vote fait un grand retour dans les endroits de vote montréalais. Les enfants et les adolescents pourront ainsi voter pour un geste qu'ils trouvent le plus utile pour protéger l'environnement. Plus de 700 Petits bureaux de vote accueilleront les futurs votants montréalais. Les résultats de cette élection seront communiqués par Élections Montréal au terme du scrutin.

Les dates importantes

19 septembre au 3 octobre (16 h 30) : période pour déposer une candidature aux élections

22 septembre : dépôt de la liste électorale

11 au 16 octobre : période d'inscription sur la liste électorale

24, 27, 28 et 29 octobre : bureaux de vote étudiant sur les campus universitaires et dans les grands cégeps (horaire variable selon ces lieux) et vote dans les bureaux du président d'élection

25 octobre : vote dans les grandes résidences et à domicile auprès des personnes qui en auront fait la demande avant le 16 octobre.

26 octobre : vote par anticipation de midi à 20 h.

2 novembre 2025 : journée officielle du scrutin de 10 h à 20 h.

Les élections montréalaises en chiffres

2 : L'élection montréalaise est la 2e plus grande élection municipale au pays.

33 : Le nombre de lieux où il sera possible de s'inscrire sur la liste électorale.

38,3 : La participation électorale s'est arrêtée à 38,3 % en 2021.

58 : Le nombre de districts électoraux à Montréal.

340 : Le nombre de personnes candidates à l'élection générale de 2021.

450 : Le nombre prévu de lieux de vote lors de la journée officielle du scrutin.

13 000 : Le nombre de postes à combler pour servir les électrices et les électeurs le jour du scrutin.

13 000 : Le nombre de relevés du scrutin à saisir et compiler le soir de l'élection.

1,134 million : Prévision du nombre d'électrices et d'électeurs admissibles au vote.

1,5 million : nombre d'envois postaux pour informer les électrices et les électeurs au sujet de leur droit et de l'élection.

4,5 millions : Le nombre de bulletins de vote à imprimer pour l'élection.

Ressources web utiles

