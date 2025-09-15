Invitation aux médias - Briefing technique - Présentation du calendrier électoral et des projets pilotes 2025

MONTRÉAL, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Élections Montréal invite les représentants des médias à assister à un briefing technique en prévision du lancement de la période électorale le 19 septembre.

Le briefing, prévu le 18 septembre, sert à fournir des informations factuelles qui permettront aux médias de faciliter leur couverture de l'élection municipale montréalaise au cours des prochaines semaines.

Me Emmanuel Tani-Moore, président d'élection, et M. Charles-André Goulet, secrétaire d'élection, présenteront notamment le rôle d'Élections Montréal, les dates importantes du calendrier électoral, de même que les projets pilotes qui seront mis de l'avant pour l'élection du 2 novembre.

Informations importantes

DATE : 18 septembre 2025

HEURE : 10 h à 11 h

COMMENT : En ligne, via un lien Zoom

Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence auprès de l'équipe des relations médias à l'adresse [email protected]. Un lien Zoom de connexion sera envoyé après réception de la confirmation d'inscription.

Nous vous invitons à communiquer avec l'équipe des relations médias si vous souhaitez planifier une entrevue avec un porte-parole.

SOURCE Élections Montréal

Source et information : Élections Montréal, [email protected]