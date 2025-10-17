Élections municipales à Montréal - Où et quand voter : comment s'informer

MONTRÉAL, le 17 oct. 2025 /CNW/ - Élections Montréal annonce que la livraison des avis électoraux indiquant aux électrices et aux électeurs où et quand voter débutera dans les prochains jours. Cette importante opération de distribution aux portes montréalaises sera réalisée par des entreprises privées et soutenue par le personnel d'Élections Montréal. Cette solution extraordinaire est mise de l'avant alors que Postes Canada n'a pu garantir la livraison de l'avis Appel au vote à temps pour le 2 novembre, journée officielle de l'élection.

Bien que l'Appel au vote ne soit pas obligatoire pour voter, Élections Montréal souhaite que ce document soit livré au plus grand nombre de portes possible avant le 26 octobre, journée du vote par anticipation. À l'instar d'enjeux rencontrés dans d'autres municipalités, la livraison dans les immeubles à logements pourrait être difficile. À ce jour, il est prévu que six entreprises privées parcourent les rues montréalaises pour livrer l'Appel au vote.

D'autres sources d'information sont disponibles

Le centre d'appels d'Élections Montréal (514) 872-VOTE (8683) continuera à offrir un accompagnement aux électrices et aux électeurs souhaitant connaître où voter. Le service téléphonique se poursuivra tous les jours jusqu'au 2 novembre 2025. Les personnes qui ont des questions sur le scrutin et la manière de voter peuvent aussi contacter Élections Montréal par courriel à [email protected].

Le site elections.montreal.ca permet à la population de connaître où et quand voter. En indiquant leur code postal et numéro civique, les personnes inscrites sur la liste électorale peuvent facilement visualiser où se trouvent leur bureau de vote, les dates et heures pour voter (vote par anticipation, vote au bureau du président d'élection et jour du scrutin). Les électrices et les électeurs qui le souhaitent peuvent aussi se déplacer dans un des points de service d'Élections Montréal pour obtenir de l'information.

« La perturbation dans la livraison du courrier change les habitudes. Élections Montréal a cherché des solutions et s'engage à offrir le meilleur service dans les circonstances. J'invite les électrices et les électeurs à s'informer et rester mobilisés », a déclaré le président d'élection, Me Emmanuel Tani-Moore.

Rappel des dates importantes

Jour du scrutin Dimanche 2 novembre 10 h à 20 h Vote par anticipation Dimanche 26 octobre 12 h à 20 h Vote itinérant et vote à domicile Samedi 25 octobre Pendant la journée Vote dans les bureaux du président d'élection Vendredi 24 octobre Lundi 27 octobre Mardi 28 octobre Mercredi 29 octobre 16 h à 20 h 10 h à 20 h 10 h à 20 h 10 h à 14 h Vote étudiant Vendredi 24 octobre Lundi 27 octobre Mardi 28 octobre Mercredi 29 octobre Heures variables en fonction des établissements

SOURCE Élections Montréal

Source et information : Relations médias, Élections Montréal, [email protected]