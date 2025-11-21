Élections municipales à Montréal - Fin des recomptages et confirmation de l'ensemble des personnes élues

MONTRÉAL, le 21 nov. 2025 /CNW/ - À l'issue de recomptages judiciaires, Élections Montréal confirme les résultats en suspens des élections du 2 novembre, après avoir complété le nouveau dépouillement de quelque 95 000 bulletins de vote.

Dix demandes de recomptage ont été présentées et acceptées par la Cour du Québec. Dans les dix courses concernées par un recomptage, toutes les personnes candidates qui ont obtenu le plus grand nombre de votes au terme du décompte d'Élections Montréal ont été confirmées comme celles remportant l'élection.

Lors d'un recomptage en présence de procureurs des différentes parties, l'examen des bulletins de vote peut, dans certains cas, se solder par un renversement des résultats. Tant en 2021 (où six nouveaux dépouillements ont été réalisés) qu'en 2025, la situation inverse s'est plutôt produite à Montréal avec la confirmation de toutes les personnes élues. Le dépouillement à la cour permet de dissiper les doutes qui peuvent subsister au sortir d'une élection.

L'opération de recomptage effectué ces deux dernières semaines a mobilisé plus de cinquante employés d'Élections Montréal, plusieurs procureurs et représentants des formation politiques ainsi que cinq juges et leur greffière respective. Le président d'élection, Me Emmanuel Tani-Moore, remercie la Cour du Québec et son personnel pour avoir facilité la tenue d'une opération de grande envergure concluant le cycle électoral 2025.

Résultats des élections qui ont fait l'objet d'un recomptage

Poste de conseillère ou conseille de la Ville du district Côte-des-Neiges

Recensement initial des votes

Recomptage (Juge Gilles Lareau)

Emilie BRIÈRE

2 127

2 128

Yvonne NGUYEN

2 121

2 120

Carol-Ann HOYTE

485

485

Mara Hermione PIERRE

356

355

Kamala JEGATHEESWARAN

162

131

Stefani NOVICK

109

106

Votes rejetés

113

99

Poste de mairesse ou maire de l'arrondissement Lachine

Recensement initial des votes

Recomptage  (Juge Nathalie Chalifour)

Julie-Pascale PROVOST

5 056

5 058

Maja VODANOVIC

5 030

5 047

Gary TREMBLAY

820

817

Votes rejetés

289

274

Poste de conseillère ou conseiller de la Ville de l'arrondissement Lachine

Recensement initial des votes

Recomptage (Juge Nathalie Chalifour)

Dominic ROUSSEL

4761

4 790

Myriam GRONDIN

4 753

4 758

Christian ROULEAU

1 284

1 253

Votes rejetés

413

398

Poste de conseillère ou conseille d'arrondissement du district Jacques-Bizard

Recensement initial des votes

Recomptage (Juge Yves Hamel)

Richard BÉLANGER

723

722

Guillaume CÔTÉ

712

714

Sandra JEAN LÉONARD

29

29

Votes rejetés

45

39

Poste de mairesse ou maire de l'arrondissement Saint-Léonard

Recensement initial des votes

Recomptage (Juge Éric Couture)

Dominic PERRI

6 384

6 392

Suzanne DE LAROCHELLIÈRE

5 866

5 858

Luckny GUERRIER

1 371

1 374

Pasqualino BORSELLINO

374

361

Philippe TESSIER

293

302

Votes rejetés

812

794

Poste de conseillère ou conseiller de ville du district Saint-Léonard-Ouest

Recensement initial des votes

Recomptage (Juge Éric Couture)

Mauro BARONE

3 358

3 365

Gabriel RETTA

3 058

3 057

Rose CAMILLE

827

826

Amy MCALOON

280

270

Votes rejetés

536

493

Poste de conseillère ou conseiller d'arrondissement du district Saint-Léonard-Ouest

Recensement initial des votes

Recomptage (Juge Éric Couture)

Gemma MARCHIONE

3 421

3 425

Francesco LAVALLE

3 172

3 161

Edline HENRI

875

870

Votes rejetés

573

548

Poste de conseillère ou conseille de la Ville du district Saint-Jacques

Recensement initial des votes

Recomptage (Juge Scott Hugues)

Claude PINARD

2 488

2 495

Robert BEAUDRY

2 475

2 472

Sergio DA SILVA

591

596

Pierre GUIDO

457

457

Jean-Pierre KHOUZAM

89

89

Votes rejetés

112

102

Poste de conseillère ou conseille de la Ville du district Parc-Extension

Recensement initial des votes

Recomptage (Juge Yves Hamel)

Elvira CARHUALLANQUI

2 455

2 482

Mary DEROS

2 449

2 438

Abdul Raziq KHAN

738

714

Sandrina COSTA

554

524

Mohammad YOUSUF

400

388

Mostafa BEN KIRANE

28

38

Votes rejetés

211

185

Poste de mairesse ou maire de l'arrondissement Verdun

Recensement initial des votes

Recomptage (Juge Éric Couture)

Céline-Audrey BEAUREGARD

8 744

8 746

Geneviève DESAUTELS

8 699

8 698

Christopher STEEL

2 709

2 665

Votes rejetés

778

765

Les différentes sources officielles présentant les résultats seront mises à jour prochainement.

