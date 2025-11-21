Élections municipales à Montréal - Fin des recomptages et confirmation de l'ensemble des personnes élues

MONTRÉAL, le 21 nov. 2025 /CNW/ - À l'issue de recomptages judiciaires, Élections Montréal confirme les résultats en suspens des élections du 2 novembre, après avoir complété le nouveau dépouillement de quelque 95 000 bulletins de vote.

Dix demandes de recomptage ont été présentées et acceptées par la Cour du Québec. Dans les dix courses concernées par un recomptage, toutes les personnes candidates qui ont obtenu le plus grand nombre de votes au terme du décompte d'Élections Montréal ont été confirmées comme celles remportant l'élection.

Lors d'un recomptage en présence de procureurs des différentes parties, l'examen des bulletins de vote peut, dans certains cas, se solder par un renversement des résultats. Tant en 2021 (où six nouveaux dépouillements ont été réalisés) qu'en 2025, la situation inverse s'est plutôt produite à Montréal avec la confirmation de toutes les personnes élues. Le dépouillement à la cour permet de dissiper les doutes qui peuvent subsister au sortir d'une élection.

L'opération de recomptage effectué ces deux dernières semaines a mobilisé plus de cinquante employés d'Élections Montréal, plusieurs procureurs et représentants des formation politiques ainsi que cinq juges et leur greffière respective. Le président d'élection, Me Emmanuel Tani-Moore, remercie la Cour du Québec et son personnel pour avoir facilité la tenue d'une opération de grande envergure concluant le cycle électoral 2025.

Résultats des élections qui ont fait l'objet d'un recomptage

Poste de conseillère ou conseille de la Ville du district Côte-des-Neiges



Recensement initial des votes Recomptage (Juge Gilles Lareau) Emilie BRIÈRE 2 127 2 128 Yvonne NGUYEN 2 121 2 120 Carol-Ann HOYTE 485 485 Mara Hermione PIERRE 356 355 Kamala JEGATHEESWARAN 162 131 Stefani NOVICK 109 106 Votes rejetés 113 99

Poste de mairesse ou maire de l'arrondissement Lachine



Recensement initial des votes Recomptage (Juge Nathalie Chalifour) Julie-Pascale PROVOST 5 056 5 058 Maja VODANOVIC 5 030 5 047 Gary TREMBLAY 820 817 Votes rejetés 289 274

Poste de conseillère ou conseiller de la Ville de l'arrondissement Lachine



Recensement initial des votes Recomptage (Juge Nathalie Chalifour) Dominic ROUSSEL 4761 4 790 Myriam GRONDIN 4 753 4 758 Christian ROULEAU 1 284 1 253 Votes rejetés 413 398

Poste de conseillère ou conseille d'arrondissement du district Jacques-Bizard



Recensement initial des votes Recomptage (Juge Yves Hamel) Richard BÉLANGER 723 722 Guillaume CÔTÉ 712 714 Sandra JEAN LÉONARD 29 29 Votes rejetés 45 39

Poste de mairesse ou maire de l'arrondissement Saint-Léonard



Recensement initial des votes Recomptage (Juge Éric Couture) Dominic PERRI 6 384 6 392 Suzanne DE LAROCHELLIÈRE 5 866 5 858 Luckny GUERRIER 1 371 1 374 Pasqualino BORSELLINO 374 361 Philippe TESSIER 293 302 Votes rejetés 812 794

Poste de conseillère ou conseiller de ville du district Saint-Léonard-Ouest



Recensement initial des votes Recomptage (Juge Éric Couture) Mauro BARONE 3 358 3 365 Gabriel RETTA 3 058 3 057 Rose CAMILLE 827 826 Amy MCALOON 280 270 Votes rejetés 536 493

Poste de conseillère ou conseiller d'arrondissement du district Saint-Léonard-Ouest



Recensement initial des votes Recomptage (Juge Éric Couture) Gemma MARCHIONE 3 421 3 425 Francesco LAVALLE 3 172 3 161 Edline HENRI 875 870 Votes rejetés 573 548

Poste de conseillère ou conseille de la Ville du district Saint-Jacques



Recensement initial des votes Recomptage (Juge Scott Hugues) Claude PINARD 2 488 2 495 Robert BEAUDRY 2 475 2 472 Sergio DA SILVA 591 596 Pierre GUIDO 457 457 Jean-Pierre KHOUZAM 89 89 Votes rejetés 112 102

Poste de conseillère ou conseille de la Ville du district Parc-Extension



Recensement initial des votes Recomptage (Juge Yves Hamel) Elvira CARHUALLANQUI 2 455 2 482 Mary DEROS 2 449 2 438 Abdul Raziq KHAN 738 714 Sandrina COSTA 554 524 Mohammad YOUSUF 400 388 Mostafa BEN KIRANE 28 38 Votes rejetés 211 185

Poste de mairesse ou maire de l'arrondissement Verdun



Recensement initial des votes Recomptage (Juge Éric Couture) Céline-Audrey BEAUREGARD 8 744 8 746 Geneviève DESAUTELS 8 699 8 698 Christopher STEEL 2 709 2 665 Votes rejetés 778 765

Les différentes sources officielles présentant les résultats seront mises à jour prochainement.

