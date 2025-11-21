Élections municipales à Montréal - Fin des recomptages et confirmation de l'ensemble des personnes élues
Nouvelles fournies parÉlections Montréal
21 nov, 2025, 09:00 ET
MONTRÉAL, le 21 nov. 2025 /CNW/ - À l'issue de recomptages judiciaires, Élections Montréal confirme les résultats en suspens des élections du 2 novembre, après avoir complété le nouveau dépouillement de quelque 95 000 bulletins de vote.
Dix demandes de recomptage ont été présentées et acceptées par la Cour du Québec. Dans les dix courses concernées par un recomptage, toutes les personnes candidates qui ont obtenu le plus grand nombre de votes au terme du décompte d'Élections Montréal ont été confirmées comme celles remportant l'élection.
Lors d'un recomptage en présence de procureurs des différentes parties, l'examen des bulletins de vote peut, dans certains cas, se solder par un renversement des résultats. Tant en 2021 (où six nouveaux dépouillements ont été réalisés) qu'en 2025, la situation inverse s'est plutôt produite à Montréal avec la confirmation de toutes les personnes élues. Le dépouillement à la cour permet de dissiper les doutes qui peuvent subsister au sortir d'une élection.
L'opération de recomptage effectué ces deux dernières semaines a mobilisé plus de cinquante employés d'Élections Montréal, plusieurs procureurs et représentants des formation politiques ainsi que cinq juges et leur greffière respective. Le président d'élection, Me Emmanuel Tani-Moore, remercie la Cour du Québec et son personnel pour avoir facilité la tenue d'une opération de grande envergure concluant le cycle électoral 2025.
Résultats des élections qui ont fait l'objet d'un recomptage
Poste de conseillère ou conseille de la Ville du district Côte-des-Neiges
|
Recensement initial des votes
|
Recomptage (Juge Gilles Lareau)
|
Emilie BRIÈRE
|
2 127
|
2 128
|
Yvonne NGUYEN
|
2 121
|
2 120
|
Carol-Ann HOYTE
|
485
|
485
|
Mara Hermione PIERRE
|
356
|
355
|
Kamala JEGATHEESWARAN
|
162
|
131
|
Stefani NOVICK
|
109
|
106
|
Votes rejetés
|
113
|
99
Poste de mairesse ou maire de l'arrondissement Lachine
|
Recensement initial des votes
|
Recomptage (Juge Nathalie Chalifour)
|
Julie-Pascale PROVOST
|
5 056
|
5 058
|
Maja VODANOVIC
|
5 030
|
5 047
|
Gary TREMBLAY
|
820
|
817
|
Votes rejetés
|
289
|
274
Poste de conseillère ou conseiller de la Ville de l'arrondissement Lachine
|
Recensement initial des votes
|
Recomptage (Juge Nathalie Chalifour)
|
Dominic ROUSSEL
|
4761
|
4 790
|
Myriam GRONDIN
|
4 753
|
4 758
|
Christian ROULEAU
|
1 284
|
1 253
|
Votes rejetés
|
413
|
398
Poste de conseillère ou conseille d'arrondissement du district Jacques-Bizard
|
Recensement initial des votes
|
Recomptage (Juge Yves Hamel)
|
Richard BÉLANGER
|
723
|
722
|
Guillaume CÔTÉ
|
712
|
714
|
Sandra JEAN LÉONARD
|
29
|
29
|
Votes rejetés
|
45
|
39
Poste de mairesse ou maire de l'arrondissement Saint-Léonard
|
Recensement initial des votes
|
Recomptage (Juge Éric Couture)
|
Dominic PERRI
|
6 384
|
6 392
|
Suzanne DE LAROCHELLIÈRE
|
5 866
|
5 858
|
Luckny GUERRIER
|
1 371
|
1 374
|
Pasqualino BORSELLINO
|
374
|
361
|
Philippe TESSIER
|
293
|
302
|
Votes rejetés
|
812
|
794
Poste de conseillère ou conseiller de ville du district Saint-Léonard-Ouest
|
Recensement initial des votes
|
Recomptage (Juge Éric Couture)
|
Mauro BARONE
|
3 358
|
3 365
|
Gabriel RETTA
|
3 058
|
3 057
|
Rose CAMILLE
|
827
|
826
|
Amy MCALOON
|
280
|
270
|
Votes rejetés
|
536
|
493
Poste de conseillère ou conseiller d'arrondissement du district Saint-Léonard-Ouest
|
Recensement initial des votes
|
Recomptage (Juge Éric Couture)
|
Gemma MARCHIONE
|
3 421
|
3 425
|
Francesco LAVALLE
|
3 172
|
3 161
|
Edline HENRI
|
875
|
870
|
Votes rejetés
|
573
|
548
Poste de conseillère ou conseille de la Ville du district Saint-Jacques
|
Recensement initial des votes
|
Recomptage (Juge Scott Hugues)
|
Claude PINARD
|
2 488
|
2 495
|
Robert BEAUDRY
|
2 475
|
2 472
|
Sergio DA SILVA
|
591
|
596
|
Pierre GUIDO
|
457
|
457
|
Jean-Pierre KHOUZAM
|
89
|
89
|
Votes rejetés
|
112
|
102
Poste de conseillère ou conseille de la Ville du district Parc-Extension
|
Recensement initial des votes
|
Recomptage (Juge Yves Hamel)
|
Elvira CARHUALLANQUI
|
2 455
|
2 482
|
Mary DEROS
|
2 449
|
2 438
|
Abdul Raziq KHAN
|
738
|
714
|
Sandrina COSTA
|
554
|
524
|
Mohammad YOUSUF
|
400
|
388
|
Mostafa BEN KIRANE
|
28
|
38
|
Votes rejetés
|
211
|
185
Poste de mairesse ou maire de l'arrondissement Verdun
|
Recensement initial des votes
|
Recomptage (Juge Éric Couture)
|
Céline-Audrey BEAUREGARD
|
8 744
|
8 746
|
Geneviève DESAUTELS
|
8 699
|
8 698
|
Christopher STEEL
|
2 709
|
2 665
|
Votes rejetés
|
778
|
765
Les différentes sources officielles présentant les résultats seront mises à jour prochainement.
SOURCE Élections Montréal
Source et information : Relations médias, Élections Montréal, [email protected]
Partager cet article