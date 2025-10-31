Élections municipales à Montréal - La journée officielle du scrutin est ce dimanche

MONTRÉAL, le 31 oct. 2025 /CNW/ - Le jour officiel du scrutin aura lieu ce dimanche 2 novembre entre 10 h et 20 h dans la Ville de Montréal. Ce moment fort de la démocratie permettra aux Montréalaises et Montréalais de choisir les 103 personnes qui les représenteront à la mairie de la Ville, au conseil municipal et dans les 19 conseils d'arrondissement. Durant la période du vote anticipé (du 24 au 29 octobre), quelque 134 000 personnes ont exercé leur droit de vote, soit 11,8 % de l'électorat. Parmi les 1 135 883 personnes admissibles à voter, 48 821 jeunes de 18 à 21 ans auront l'occasion de déposer des bulletins de vote municipaux dans l'urne pour la toute première fois.

Un scrutin où plusieurs habitudes sont chamboulées

La période électorale de 2025 s'est déroulée dans un contexte particulier partout au Québec : l'interruption des services postaux a bouleversé la planification des élections et a mené les municipalités à utiliser des moyens alternatifs afin d'informer la population relativement à l'inscription sur la liste électorale et les lieux de vote. À Montréal, les conditions s'avèrent encore plus exceptionnelles alors que des interruptions du transport en commun ont été annoncées plus tôt cette semaine.

« Nous aurons plus de 450 lieux de vote, répartis dans tous les districts de la Ville, ouverts de 10 h à 20 h. Ces lieux de vote sont souvent à courte distance du domicile des électrices et des électeurs. Dans le contexte que nous connaissons, nous saluons l'engagement de la population à exercer son droit de vote alors que de nombreuses habitudes sont bouleversées », déclare le président d'élection, Me Emmanuel Tani-Moore.

Précisons que le transport en commun est prévu en fin d'après-midi, dimanche, et que l'achalandage dans un endroit de vote peut être normal à certains moments. Élections Montréal encourage notamment le transport actif et le covoiturage pour aller voter.

Les électrices et les électeurs qui ne connaissent pas leur lieu de vote ou leur numéro de bureau de vote disposent de plusieurs moyens pour trouver cette information, soit en visitant elections.montreal.ca, appelant le 514-872-VOTE, écrivant à [email protected] ou se rendant dans un des points de service d'Élections Montréal. Rappelons que l'avis Appel au vote n'est pas obligatoire pour voter.

Plus d'un million de bulletins de vote à compter après la clôture du vote

En raison de la taille de la Ville et de ses postes électifs, en 2021, ce sont plus de 1,5 million de bulletins de vote qui ont été comptés, un à un, au terme du scrutin. Ce dimanche, le personnel du scrutin procédera au dépouillement des votes dans les meilleurs délais après la clôture du scrutin. Dès que possible après 20 h, les résultats préliminaires de l'élection seront disponibles au fur et à mesure à elections.montreal.ca.

Planifiez votre vote

Pour toute information concernant où et quand voter, visitez elections.montreal.ca, appelez au (514) 872-VOTE (8683), écrivez à [email protected]

ou présentez-vous dans un de nos points de service L'avis Appel au vote n'est pas obligatoire pour voter

n'est pas obligatoire pour voter Les profils de personnes candidates ainsi que les détails de l'accessibilité universelle des lieux de vote sont disponibles à elections.montreal.ca

Pour voter, vous aurez besoin d'une pièce d'identité

Pour toute information sur le transport en commun et ses horaires

