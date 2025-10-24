Élections municipales à Montréal - Début du vote anticipé à Montréal

MONTRÉAL, le 24 oct. 2025 /CNW/ - Le vote par anticipation aura lieu à Montréal ce dimanche 26 octobre. À cette occasion, quelque 3 200 employé(e)s du scrutin accueilleront les électrices et les électeurs dans plus de 200 endroits de vote à travers la ville. Les bureaux de vote opéreront de midi à 20 h, comme le prévoit la loi pour l'ensemble des municipalités au Québec. Les périodes les moins achalandées pour voter sont souvent le milieu de l'après-midi et la fin de soirée. Élections Montréal invite les Montréalaises et les Montréalais à voter en famille. Les enfants et les adolescents sont attendus au petit bureau de vote dans les lieux du scrutin.

Par ailleurs, c'est ce matin que débute la période du vote étudiant dans les universités et principaux cégeps montréalais. Ce projet pilote sera déployé dans 16 établissements postsecondaires les 24, 27, 28 et/ou 29 octobre. La Ville de Montréal est la première municipalité québécoise à mettre en œuvre une telle initiative. Ce vote ajoute énormément de flexibilité en permettant d'accueillir les étudiant(e)s de la ville qui sont inscrit(e)s sur la liste électorale montréalaise, peu importe l'arrondissement où ils habitent.

Demain, les urnes se déplaceront aussi auprès des quelque 1 200 électrices et électeurs qui ont demandé de voter à domicile partout à Montréal. Des dizaines d'équipes d'Élections Montréal se rendront auprès de ces personnes qui ne sont pas en mesure de se déplacer dans un bureau de vote pour un motif de santé. « Je suis heureux de constater que malgré les enjeux causés par l'interruption des services postaux, un grand nombre d'électrices et d'électeurs ont présenté des demandes d'inscription sur la liste électorale et pour voter à domicile », a déclaré le président d'élection, Me Emmanuel Tani-Moore. Les votes à domicile et dans les résidences pour personnes aînées contribuent à l'accessibilité du scrutin.

Où et quand voter

Des mesures exceptionnelles ont été annoncées par Élections Montréal afin de livrer quelque 700 000 documents Appel au vote aux portes montréalaises où sont inscrit(e)s des électrices et des électeurs. Réalisée par des entreprises privées, la fin de cette livraison est prévue pour aujourd'hui, soit à temps pour le début du vote anticipé. Toute personne inscrite pour voter peut aussi connaître où et quand voter à elections.montreal.ca, en appelant le (514) 872-VOTE (8683) ou en visitant le point de service d'Élections Montréal le plus près.

Depuis plusieurs jours déjà, la campagne Je vote pour Montréal est diffusée dans plusieurs médias, notamment dans les réseaux sociaux. Cette campagne invite la population à se réunir et mettre la participation en lumière.

Rappel des dates importantes

Jour du scrutin Dimanche 2 novembre 10 h à 20 h Vote par anticipation Dimanche 26 octobre 12 h à 20 h Vote itinérant et vote à domicile Samedi 25 octobre Pendant la journée Vote dans les bureaux du président d'élection Vendredi 24 octobre Lundi 27 octobre Mardi 28 octobre Mercredi 29 octobre 16 h à 20 h 10 h à 20 h 10 h à 20 h 10 h à 14 h Vote étudiant Vendredi 24 octobre Lundi 27 octobre Mardi 28 octobre Mercredi 29 octobre Heures variables en fonction des établissements

Planifiez votre vote

Pour toute information concernant où et quand voter, visitez elections.montreal.ca, appelez au (514) 872-VOTE (8683), écrivez à [email protected] ou présentez-vous dans un de nos points de service

ou présentez-vous dans un de nos points de service L'avis Appel au vote n'est pas obligatoire pour voter

n'est pas obligatoire pour voter Les profils de personnes candidates ainsi que les détails de l'accessibilité universelle des lieux de vote sont disponibles à elections.montreal.ca

Pour voter, vous aurez besoin d'une pièce d'identité

Pour les médias qui souhaitent prendre des images au cours des prochains jours, voici les lieux où il sera possible de se rendre :

Vote par anticipation (26 octobre) Bâtiment du CLSC de Villeray 1415, rue Jarry Est, au 3e étage Centre récréatif de Rivière-des-Prairies 7650, boul. Maurice-Duplessis Édifice Chaussegros-de-Léry 303, rue Notre-Dame Est Vote au bureau du président d'élection (24, 27, 28 et 29 octobre) Bibliothèque de Saint-Léonard 8420, boul. Lacordaire Salle Polyvalente Vote le jour du scrutin (2 novembre) Pavillon du parc Giuseppe-Garibaldi (Saint-Léonard) 7125, rue Liénart, à la salle polyvalente Mairie d'arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension 405, avenue Ogilvy Salle du conseil, 2e étage École Baril (Hochelaga-Maisonneuve) 3603, rue Adam, dans le gymnase

Consignes entourant la captation d'images à l'intérieur des lieux de vote

SVP vous annoncer au superviseur de l'endroit à l'arrivée

Ne pas capter de son

Ne pas capter des images comportant des renseignements personnels

Préserver le secret du vote

Favoriser les plans larges où il n'est pas possible d'identifier les électeurs

Merci de ne pas nuire au bon déroulement du vote

