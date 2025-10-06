Élections municipales à Montréal - Élections Montréal invite les électrices et les électeurs à vérifier leur inscription

MONTRÉAL, le 6 oct. 2025 /CNW/ - À l'approche de la période de révision de la liste électorale du 11 au 16 octobre, Élections Montréal invite les électrices et les électeurs à vérifier leur inscription sur la liste électorale. Malgré la suspension de la livraison du courrier, les électrices et les électeurs disposent de différents moyens pour faire cette vérification.

Bien que la très grande majorité des personnes admissibles à voter dans le cadre de l'élection générale du 2 novembre sont déjà correctement inscrites, des mesures sont nécessaires afin que toute personne qui n'est pas inscrite à ce jour puisse le faire durant la période de la révision de la liste électorale. Pour voter à l'élection du 2 novembre, toute personne doit être inscrite au plus tard le 16 octobre prochain.

L'inscription sur la liste électorale pourra se faire en personne auprès de l'une des commissions de révision d'Élections Montréal du 11 au 16 octobre. Les personnes qui le souhaitent peuvent aussi prendre rendez-vous et déposer une demande d'inscription par visioconférence, dès à présent. Les personnes qui ne sont pas en mesure de se déplacer pour un motif de santé sont invitées à contacter le (514) 872-VOTE (8683).

Le 1er octobre, le directeur général des élections a pris une décision spéciale afin de permettre aux municipalités de communiquer les informations relativement à l'inscription et le vote d'une autre manière que par la poste. Certes importante dans un contexte de suspension de la livraison du courrier, cette décision doit donner lieu à des mesures adaptées.

À Montréal, la livraison postale de quelque 800 000 enveloppes contenant l'avis Vérifiez votre inscription était initialement prévue les 6 et 7 octobre. Ces milliers d'avis n'ont pas pu être remis à Postes Canada en raison de la grève en cours. La distribution de cet avis aux portes et cases postales, à temps pour le début de la période de révision de la liste électorale, est maintenant impossible.

« La liste électorale compte plus de 1,1 million d'électrices et d'électeurs. Quelque 5 400 demandes de révision de la liste électorale ont été traitées lors de la dernière élection générale en 2021. L'exercice du droit de vote de chaque personne compte et nous devons mettre en œuvre les mesures adaptées à une réalité urbaine alors que débute la période d'inscription sur la liste électorale à Montréal », a déclaré le président d'élection, Me Emmanuel Tani-Moore.

D'ailleurs, les électrices et les électeurs montréalais peuvent vérifier leur inscription sur la liste électorale sur le site web d'Élections Montréal, appeler au (514) 872-VOTE (8683) et écrire à [email protected] pour obtenir toute information.

Depuis le 19 septembre, Élections Montréal accueille les électrices et électeurs dans ses points de service à travers la Ville, informe les Montréalais(e)s des modalités d'inscription à elections.montreal.ca et offre un service d'accompagnement téléphonique. Ces services seront tous bonifiés au cours des prochains jours, tout comme la diffusion d'information dans les réseaux sociaux et plusieurs lieux publics.

Élections Montréal a débuté la production de milliers d'exemplaires d'un tout nouveau feuillet Vérifiez. Planifiez. Votez . Ce feuillet sera distribué à travers le réseau de la Ville de Montréal grâce à la collaboration des arrondissements et de plusieurs de ses services. Le feuillet d'Élections Montréal sera aussi remis à des dizaines de partenaires du milieu communautaire et étudiant. Des versions de ce document en 23 langues seront disponibles à elections.montreal.ca et pourront même être commandées.

Appel au vote et évolution des pourparlers chez Postes Canada

Dans le cadre d'une élection municipale à Montréal, un deuxième envoi postal est habituellement fait. Cet envoi personnalisé informe les électrices et les électeurs du lieu où voter et des personnes candidates dans leur district. Une évolution favorable de la situation chez Postes Canada pourrait permettre la distribution postale de ce document de manière rapprochée au 24 octobre, première occasion de voter au bureau du président d'élection.

Pour l'heure, Élections Montréal estime plus prudent de ne pas se prononcer sur la livraison de l'avis Appel au vote, prévue les 21 et 22 octobre. Élections Montréal n'hésitera pas à mettre en œuvre les mesures les plus adaptées dans l'éventualité de la poursuite de la grève chez Postes Canada.

Dès à présent, les personnes qui le souhaitent peuvent consulter elections.montreal.ca pour connaître la liste des personnes candidates. D'ici quelques jours, les électrices et électeurs pourront aussi connaître où voter à elections.montreal.ca. Le service d'accompagnement (514) 872-VOTE est aussi disponible pour offrir toutes les informations nécessaires aux électrices et aux électeurs à l'approche du 2 novembre 2025.

Le contexte de réalisation d'une élection ne doit pas freiner la participation. À cet effet, Élections Montréal diffusera prochainement sa campagne Vote démocratie. Je vote pour Montréal. Cette campagne soulignera l'importance des voix montréalaises et l'engagement citoyen comme moyen de façonner leur ville. Le vote montréalais aura lieu sur sept jours entre les 24 octobre et 2 novembre.

Élections Montréal remercie les électrices et les électeurs qui rappelleront à leur entourage l'importance de vérifier leur inscription à l'approche de l'élection du 2 novembre 2025.

