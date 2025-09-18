Élections municipales 2025 - Présentez votre candidature dès demain!

QUÉBEC, le 18 sept. 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, rappelle que la période de mise en candidature pour les prochaines élections municipales s'ouvrira demain, le 19 septembre, et se poursuivra jusqu'au 3 octobre à 16 h 30. Près de 8 000 postes électifs dans 1 091 municipalités locales et 21 municipalités régionales de comté seront à pourvoir dans l'ensemble du Québec.

Les personnes intéressées sont invitées à déposer leur déclaration de candidature auprès du président d'élection de leur municipalité. Avant de se porter candidates, elles doivent s'assurer de remplir les conditions suivantes :

Avoir le droit d'être inscrites sur la liste électorale de la municipalité, c'est-à-dire posséder la qualité d'électeur;

Résider sur le territoire de la municipalité au moment du dépôt de leur candidature;

Ne pas être inéligibles en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Citation :

« S'engager en politique municipale, c'est choisir d'agir concrètement pour sa collectivité. C'est un rôle important et déterminant, essentiel pour améliorer la qualité de vie de nos citoyens et développer nos communautés. Partout au Québec, je rencontre des gens qui ont des idées solides et le désir de contribuer. Je les invite donc à se lancer, et à poser leur candidature aux élections municipales cet automne. Le 2 novembre prochain, ce sera l'occasion pour vos concitoyens de choisir non seulement leurs représentants, mais aussi la vision qui guidera l'avenir de leurs milieux. »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

