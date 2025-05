Élections municipales 2025 « On a besoin de tes lumières »

MONTRÉAL, le 1er mai 2025 /CNW/ - En cette année d'élection municipale, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) lance une campagne de communication visant à promouvoir la démocratie municipale et encourager les candidatures aux prochaines élections.

Intitulée « On a besoin de tes lumières », cette campagne met en avant la diversité des parcours qui enrichissent la gouvernance locale, ainsi que le rôle essentiel des élues et élus municipaux. Elle souligne également leur impact tangible sur la qualité de vie des citoyennes et citoyens et l'aspect humain et de proximité qui caractérise la gouvernance municipale.

« C'est important d'avoir des gens avec des expériences variées au sein d'un conseil municipal parce que les nouveaux défis de demain requièrent la participation d'une grande variété de profils, représentatifs de la population. À la lumière de son expérience de vie et de son engagement social, une personne élue contribue concrètement à sa communauté. » - Monsieur Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes.

« On entend souvent des gens dire que la politique ce n'est pas pour eux, mais contribuer à transformer sa communauté, travailler pour les prochaines générations, et faire vivre notre démocratie, ce sont des toutes de bonnes raisons de se lancer en politique municipale et je suis certaine que ça touche beaucoup plus de gens que l'on pense. » - Madame Julie Bourdon, présidente du comité sur la démocratie municipale de l'UMQ et mairesse de Granby.

Pour consulter la campagne : On a besoin de tes lumières

