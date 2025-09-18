Élections municipales 2025 : L'APCHQ dévoile ses recommandations pour répondre à la crise de l'habitation

MONTRÉAL, le 18 sept. 2025 /CNW/ - À l'approche des élections municipales du 2 novembre 2025, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) dévoile sa plateforme électorale municipale, qui propose des solutions concrètes aux candidat•e•s pour faire face à la crise de l'habitation.

Selon la SCHL, près de 100 000 nouveaux logements devront être construits chaque année d'ici 2035 pour résorber la crise de l'habitation, et ce uniquement au Québec. Face à ce défi, l'APCHQ appelle les municipalités à faire preuve de courage politique et à utiliser pleinement les nouveaux outils législatifs, notamment ceux issus du projet de loi 31, pour accélérer la densification et la mise en chantier de projets résidentiels partout au Québec.

Un appel à l'action pour les élu•e•s municipaux•ales

L'APCHQ rappelle que les municipalités sont en première ligne pour répondre à la crise de l'habitation. L'Association invite les candidat•e•s aux élections municipales à s'engager activement dans la mise en œuvre de politiques ambitieuses, durables et efficaces.

« Les élections municipales représentent une occasion unique de s'attaquer à la crise historique de l'habitation. Combler les besoins actuels et futurs en matière de logement, demande du courage politique et de la vision. L'APCHQ compte sur les futur•e•s élu•e•s pour mettre en place des solutions novatrices qui permettront collectivement de construire 1 million de nouvelles habitations d'ici 2035 », déclare l'APCHQ.

Dans sa plateforme, l'APCHQ propose plusieurs recommandations dont les suivantes :

Investir massivement dans les infrastructures en eau potable afin de permettre la construction de nouveaux logements ;

afin de permettre la construction de nouveaux logements ; Réduire les délais d'émission des permis de construction en insufflant davantage d'agilité et de dynamisme entre les municipalités, les entrepreneur•e•s et les promoteur•rice•s ;

en insufflant davantage d'agilité et de dynamisme entre les municipalités, les entrepreneur•e•s et les promoteur•rice•s ; Réformer la fiscalité municipale en mettant sur pause les redevances de développement car elles contribuent à l'inabordabilité des nouvelles habitations ;

en mettant sur pause les redevances de développement car elles contribuent à l'inabordabilité des nouvelles habitations ; Favoriser l'accès à la propriété en mettant en place des mesures incitatives ciblées pour premiers•ères acheteur•euse•s ;

en mettant en place des mesures incitatives ciblées pour premiers•ères acheteur•euse•s ; Renforcer la collaboration avec les entrepreneur•e•s pour contribuer à une meilleure prévisibilité et gestion des délais ;

pour contribuer à une meilleure prévisibilité et gestion des délais ; Accélérer la transition écologique grâce à des incitatifs financiers pour favoriser les rénovations et constructions éco-énergétiques et résilientes ;

grâce à des incitatifs financiers pour favoriser les rénovations et constructions éco-énergétiques et résilientes ; Assurer une mise en œuvre prévisible de la nouvelle cartographie des zones inondables en concertation avec les actrices et acteurs du domaine de l'habitation.

