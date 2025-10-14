Budget fédéral - L'APCHQ présente ses recommandations pour favoriser l'accès à la propriété et stimuler la construction résidentielle

MONTRÉAL, le 14 oct. 2025 /CNW/ - À quelques jours de la présentation du budget fédéral 2025-2026 par le ministre des Finances du Canada, l'honorable François-Philippe Champagne, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) propose une série de recommandations novatrices visant à soutenir les ménages canadiens en stimulant l'offre résidentielle et en favorisant l'accès à la propriété.

« L'APCHQ salue les efforts du gouvernement fédéral, tels que présentés dans le Plan du Canada sur le logement lors du dévoilement du budget 2024-2025, ainsi que la mise en place du programme Maison Canada, visant à construire massivement des logements abordables. Toutefois, pour éviter que l'écart entre l'offre et la demande ne continue de se creuser et que la crise de l'habitation ne s'installe durablement, il est nécessaire que tous les ordres de gouvernement poursuivent leur travail en posant des actions fortes et ciblées », souligne l'APCHQ.

Les principales recommandations de l'APCHQ :

Investir massivement dans les infrastructures en eau potable tout en accélérant le déploiement des fonds en habitation au Québec;

tout en accélérant le déploiement des fonds en habitation au Québec; Devancer au 20 mars 2025 l'entrée en vigueur du remboursement de la TPS pour les habitations neuves, une mesure destinée aux acheteur•euse•s d'une première propriété, comme prévu au projet de loi C-4;

une mesure destinée aux acheteur•euse•s d'une première propriété, comme prévu au projet de loi C-4; Réinvestir les profits de la SCHL afin de réaliser des investissements directs dans le logement social et abordable;

afin de réaliser des investissements directs dans le logement social et abordable; Faire du RAP ou du CÉLIAPP des régimes intergénérationnels, afin de permettre aux parents de contribuer à la mise de fonds de leur•s enfant•s et d'augmenter les retraits maximaux permis;

afin de permettre aux parents de contribuer à la mise de fonds de leur•s enfant•s et d'augmenter les retraits maximaux permis; Relancer l'Incitatif à l'achat d'une première propriété de la SCHL, en bonifiant les critères d'admissibilité et de remboursement.

L'APCHQ réaffirme sa volonté de collaborer activement avec les instances gouvernementales afin de permettre la mise en place de solutions durables, capables de répondre aux besoins actuels et futurs en matière d'habitation, tout en stimulant l'économie et en facilitant l'accession à la propriété à l'échelle du pays.

Pour consulter le mémoire

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) est un organisme privé à but non lucratif qui, à travers son réseau et ses associations régionales, représente et soutient plus de 28 000 entreprises de l'industrie de la construction résidentielle et de la rénovation. Elle est, depuis 1995, l'Association patronale ayant le mandat de négocier la convention collective au nom des employeurs du secteur de la construction résidentielle. L'APCHQ a pour mission d'être une actrice de changement rassembleuse au bénéfice de la société québécoise et agit comme un moteur de développement social et économique par la promotion de la durabilité et de la qualité en habitation.

SOURCE APCHQ inc.

Renseignements: Cyriaque Gaborieau, Conseiller en relations médias et affaires publiques, Cellulaire : 514 237-7096, [email protected]