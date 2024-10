BEACONSFIELD, QC, le 30 oct. 2024 /CNW/ - La Ville de Beaconsfield est fière d'être doublement honorée pour ses initiatives avant-gardistes et son engagement envers le bien-être et la résilience de sa communauté.

Le 22 octobre 2024, lors du Sommet national sur l'adaptation aux changements climatiques à Ottawa, la coalition nationale Un Canada résistant au climat a décerné à Beaconsfield une reconnaissance dans la catégorie Résilience en santé et bien-être pour son projet novateur Connectons Beaconsfield. Ce projet, réalisé en collaboration avec ICLEI Canada, vise à renforcer la solidarité entre les résidents, en particulier lors d'événements météorologiques extrêmes. En encourageant les liens de voisinage, la Ville a mis en place plusieurs initiatives pilotes durant l'été 2024 pour mieux préparer les citoyens aux défis climatiques.

Le maire de Beaconsfield, Georges Bourelle, a souligné l'importance de ce projet : « Cette reconnaissance témoigne de l'engagement de notre communauté à se préparer aux défis climatiques, non seulement par des actions environnementales, mais aussi par des liens humains solides ».

Le projet s'inscrit dans une démarche globale de la Ville pour assurer la sécurité et le bien-être de ses citoyens face aux défis climatiques croissants. Des informations supplémentaires sur le projet sont disponibles sur connectons-connecting.ca.

De plus, lors du deuxième Gala des Prix des bibliothèques publiques du Québec, qui s'est tenu le 24 octobre 2024 à la bibliothèque Gabrielle-Roy à Québec, la Ville de Beaconsfield a reçu le Prix Eureka dans la catégorie 5 000 habitants et plus pour son programme Aînés bricoleurs, une initiative intergénérationnelle mise en place par la Bibliothèque de Beaconsfield. "Ce programme est axé sur la lutte contre l'âgisme et la promotion de la diversité et l'inclusion. Aînés bricoleurs permet à des personnes aînées de partager leurs compétences avec la communauté à travers la création de capsules vidéo et l'animation de Journées de réparation communautaires. Ces ateliers contribuent à renforcer les liens sociaux tout en valorisant le savoir-faire des aînés," a expliqué le maire Bourelle.

Ces honneurs confirment l'engagement de Beaconsfield à être une ville résiliente, innovante et solidaire, en anticipant les besoins de ses citoyens face aux défis actuels et futurs.

Information : Bureau du maire, [email protected], beaconsfield.ca