« Le droit de voter représente un pilier fondamental de notre démocratie. Toutes les mesures nécessaires doivent être mises en place afin que l'ensemble des Laurentiennes et des Laurentiens puisse avoir accès au vote de manière sécuritaire et équitable lors des prochaines élections municipales de novembre 2021, et ce, malgré le contexte difficile de la pandémie de Covid-19. Cela passe ainsi par l'accès au vote par correspondance pour les personnes âgées de 70 ans et plus. Si cette pandémie nous a justement rappelé une valeur essentielle, c'est le respect de nos aînés. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Faits saillants

En démocratie, il est primordial pour tous les électeurs de pouvoir exercer leur droit de vote de manière équitable et sécuritaire.

Toutefois, le contexte de lutte contre la pandémie de Covid-19 pourrait avoir un effet négatif sur le taux de participation, notamment des personnes âgées, au scrutin municipal du 7 novembre 2021. Or, les citoyens de 70 ans et plus représentent environ 12 % de la population laurentienne.

Le conseil de Saint-Laurent invite donc la Ville de Montréal à adopter une résolution dès le projet de loi 85 officiellement voté, et ce, au plus tard le 1er juillet 2021, comme prévu par la loi, afin d'offrir le vote par correspondance aux citoyens de 70 ans et plus.

La résolution laurentienne souhaite également que la Ville de Montréal demande au conseil municipal de mettre en place, sur son territoire, un système de vote par correspondance pour les personnes âgées de 70 ans et plus aux élections municipales de 2021.

