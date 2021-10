Élections municipales 2021 - La ministre Laforest félicite les candidates et les candidats pour leur engagement envers nos municipalités!

QUÉBEC, le 1er oct. 2021 /CNW Telbec/ - Au terme de la période de mise en candidature aux élections municipales du 7 novembre prochain, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, tient à saluer l'engagement des citoyennes et des citoyens qui ont présenté leur candidature et ainsi fait le saut en politique municipale.

Les présidentes et les présidents d'élection de 98 % des municipalités, y inclus les 10 plus grandes villes, ayant complété la saisie des candidatures acceptées, nous pouvons déjà recenser 12 182 personnes candidates aux postes de mairesse ou de maire, ou encore de conseillère ou de conseiller municipal. De ce nombre, 4 319 candidatures ont été déposées par des femmes.

Le portrait statistique des candidatures, basé sur les données définitives, sera diffusé ultérieurement par le Ministère. Des données préliminaires sont cependant accessibles dès maintenant sur le site Web jemepresente.gouv.qc.ca et sur le portail Données Québec.

À présent, les candidates et les candidats de toutes les régions du Québec sont invités à prendre part à un webinaire le 6 octobre prochain à 18 h 30. À cette occasion, la ministre Laforest, le MAMH, la Fédération québécoise des municipalités et l'Union des municipalités du Québec s'adresseront à eux. Les formations et le soutien offerts aux personnes élues ainsi que les bonnes pratiques sur les médias sociaux pour contrer le cyberharcèlement sont parmi les sujets qui y seront abordés.

Citations :

« Je me réjouis qu'encore cette année autant de citoyennes et de citoyens aient décidé de faire ce grand pas vers l'engagement en politique municipale en posant leur candidature à un poste électif. On note d'ailleurs une augmentation du nombre de femmes qui se sont présentées. C'est une excellente nouvelle! Je souhaite à toutes les candidates et à tous les candidats une campagne riche en échanges et en apprentissages. Le 7 novembre prochain, la population pourra choisir qui la représentera au sein des conseils municipaux. Je vous invite donc à aller voter afin de prendre part à cet important exercice démocratique! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je suis particulièrement fière de voir qu'autant de femmes s'engagent activement en politique municipale. Pour notre gouvernement, il est important que les élues et élus soient à l'image des Québécoises et des Québécois. La participation des femmes aux processus décisionnels est essentielle pour une société équitable. Bravo à toutes celles qui ont pris la décision de participer au développement de nos municipalités au bénéfice des citoyennes et des citoyens. »

Isabelle Charest, ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Candidatures et résultats

Pour en savoir plus sur la diffusion des résultats aujourd'hui et le soir des élections, consultez l'avis aux médias qui a été diffusé à cet effet.

Il est possible de consulter la liste des candidates et des candidats pour chaque municipalité dans la section municipale du site Web d'Élections Québec.

Aux élections municipales de 2017, ce sont 12 917 personnes qui se sont portées candidates aux postes de mairesse ou de maire, ou encore de conseillère ou de conseiller municipal. De ce nombre, 4 044 candidatures ont été déposées par des femmes.

Scrutin du 7 novembre

Le MAMH et Élections Québec, en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, ont établi un protocole sanitaire visant à assurer la sécurité de la population et du personnel électoral aux élections municipales du 7 novembre 2021. Des mesures supplémentaires ont aussi été mises en place afin de faciliter le déroulement du scrutin.

Faire partie du personnel électoral, c'est aussi participer à la vie démocratique! Dès la mi-octobre, jusqu'au scrutin du 7 novembre, des postes rémunérés sont offerts partout au Québec. Les personnes intéressées doivent se renseigner auprès de la présidente ou du président d'élection de leur municipalité (le Répertoire des municipalités donne accès aux coordonnées de chaque municipalité).

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Source : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 514 686-7100; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746

Liens connexes

https://www.mamh.gouv.qc.ca/