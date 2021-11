Élections municipales 2021 - L'UMQ félicite les élues et élus

MONTRÉAL, le 7 nov. 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion du scrutin municipal, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) félicite les nouvelles élues et nouveaux élus ainsi que les membres des conseils municipaux qui poursuivent leur mandat. L'Union tient également à saluer la contribution à la démocratie municipale de toutes les candidates et tous les candidats. Plus de 12 000 femmes et hommes ont en effet brigué l'un des 8 062 postes à la mairie et au conseil.

« Nous venons de vivre un moment fort de notre démocratie. Celles et ceux qui ont reçu hier l'appui de leur population auront pour mandat de poursuivre le travail pour répondre aux défis majeurs des prochaines années, dont la lutte contre les changements climatiques, la pénurie de main-d'œuvre et le vieillissement de la population. Dans les prochains mois, j'aurai la chance de rencontrer mes collègues de partout au Québec, de les écouter et surtout, de préparer les projets que nous porterons ensemble », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

Par ailleurs, l'UMQ salue l'importante contribution d'un grand nombre d'élues et élus municipaux qui tirent leur révérence aujourd'hui. Elle les remercie pour toutes les années consacrées à servir leurs concitoyennes et concitoyens. Leur engagement à la vie démocratique municipale et leur dévouement quotidien pour faire avancer leur milieu ainsi que leur région méritent d'être soulignés.

L'UMQ profite de l'occasion pour inviter les élues, élus et les gestionnaires municipaux, membres et non membres, au lancement officiel de son tout nouveau parcours de formation pour les nouvelles élues et nouveaux élus. L'événement, complètement virtuel, se tiendra le 11 novembre prochain, de 18 h 30 à 19 h 30. Pour s'inscrire, cliquez ici.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

