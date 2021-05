Élections municipales 2021 - L'UMQ appelle les hommes à s'engager pour la parité!

MONTRÉAL, le 31 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a organisé aujourd'hui, à l'initiative de sa Commission Femmes et gouvernance, un événement virtuel ayant pour thème « Quand les hommes s'engagent pour la parité! », dans le cadre de sa campagne nationale « D'Elles à Élues ».

Regroupant plusieurs panélistes masculins qui ont à cœur l'égalité entre les femmes et les hommes et qui ont agi concrètement pour atteindre la parité au sein de leurs organisations, l'activité a accueilli plus d'une centaine de participantes et de participants, dont plusieurs élues, élus, candidates et candidats de partout au Québec.

« Bien qu'il y ait plusieurs initiatives pour augmenter le nombre de candidatures féminines aux prochaines élections, les solutions ne passent pas uniquement par des actions entreprises par les femmes elles-mêmes. Elles passent par l'ensemble de la société, y compris par nous, les hommes. On doit s'engager aux côtés de nos collègues féminines et montrer que nous sommes solidaires, que nous pouvons être des alliés. Nous pouvons poser des gestes concrets pour soutenir la parité. D'ailleurs, j'invite mes collègues qui se présentent en équipe à présenter autant de candidatures féminines que masculines en novembre prochain. Dans tous les cas, les hommes doivent encourager les femmes à faire le saut afin que nous réussissions ce défi collectif visant à ce que nos instances soient un meilleur reflet de la société, composée à 50 % de femmes », a souligné le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

Pour la Commission Femmes et gouvernance de l'UMQ, il existe plusieurs défis que les femmes doivent relever lorsqu'il est question de représentation politique. L'atteinte de la parité sur les conseils municipaux en novembre prochain nécessite impérativement d'agir afin qu'elles puissent les surmonter.

« Comme élues et candidates, il faut miser sur les atouts que représentent nos alliés masculins, au sein de nos conseils municipaux et nos équipes électorales. Les choix qu'ils peuvent faire pour inclure davantage de femmes de talent autour d'eux font une différence et cela contribuera à l'atteinte de la parité en novembre prochain. Je salue mes collègues de partout au Québec qui sont déjà sensibilisés à cette réalité et qui s'engagent au quotidien dans cette approche. J'invite les autres à joindre le mouvement dès maintenant. Messieurs, ensemble, nous pouvons faire la différence! », a ajouté pour sa part la présidente de la Commission et mairesse de Sainte-Martine, madame Maude Laberge.

Notons que l'événement était coanimé par la chroniqueuse Marie Grégoire et le comédien et animateur Vincent Graton, et réunissait notamment messieurs Xavier-Antoine Lalande, maire de Saint-Colomban, Éric Forest, sénateur, ancien président de l'UMQ et ancien maire de Rimouski, ainsi que Robert Dumas, président et chef de la direction de Sun Life Québec.

Cet événement a été réalisé avec le soutien financier du Secrétariat à la condition féminine du Québec.

À propos de la campagne D'Elles à Élues

Lancée en mars 2020 à l'initiative de la Commission Femmes et gouvernance de l'UMQ, la campagne D'Elles à Élues a pour but de faire émerger chez les femmes le sentiment de confiance en elles nécessaire à se lancer aux prochaines élections municipales, en les inspirant avec de récents symboles et histoires de réussite, soit des mairesses et des conseillères nouvellement élues en 2017, de plusieurs régions québécoises, de taille différente de municipalité représentant la diversité des élues québécoises. Les mairesses de Rouyn-Noranda, Rivière-du-Loup, Saguenay, Percé, Montréal, Longueuil et Brossard, de même que des conseillères municipales de Baie-Comeau, Candiac, Gatineau, Montréal et Québec, agissent comme ambassadrices de la campagne.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

