Élections municipales 2021 - Élections municipales : une séance d'information destinée aux jeunes qui songent à devenir candidates et candidats

QUÉBEC, le 22 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) tiendra la séance d'information « Je me présente aux élections municipales 2021 » le 25 mars prochain, dans le cadre de l'évènement virtuel « La parole aux jeunes : ma candidature aux prochaines élections municipales? »

Organisé par Citoyenneté Jeunesse en partenariat avec le MAMH, la Fédération québécoise des municipalités et l'Union des municipalités du Québec, l'événement permettra aux jeunes d'assister à un panel avec des élues et élus de différentes régions du Québec et d'échanger avec eux lors d'une activité de réseautage.

Dans la partie qui sera présentée par le MAMH, il sera question de l'organisation municipale et du rôle des élues et élus municipaux, ainsi que d'autres points permettant une meilleure compréhension de l'engagement en politique municipale.

Il s'agit d'une excellente occasion pour que les jeunes qui songent à se présenter aux prochaines élections municipales posent leurs questions et discutent de leurs préoccupations. Les personnes intéressées n'ont qu'à s'inscrire à l'aide de ce lien.

AIDE-MÉMOIRE

Date Heure Jeudi 25 mars 2021 18 h

Faits saillants :

La campagne Je me présente, dans le cadre de laquelle les séances d'information « Je me présente aux élections municipales 2021 » s'inscrivent, est une initiative gouvernementale visant à augmenter le nombre de candidatures lors des prochaines élections municipales prévues le 7 novembre 2021. Des volets s'adressant particulièrement aux femmes et aux jeunes ont été conçus afin d'augmenter la représentativité de ces groupes au sein des conseils municipaux.

Lors des dernières élections municipales en 2017, 56,3 % des postes avaient été pourvus sans opposition.

L'âge moyen des personnes élues était de 52,6 ans pour le poste de conseiller municipal et de 58,1 ans pour celui de maire.

Le calendrier complet des séances d'information « Je me présente aux élections municipales 2021 » peut être consulté sur le site Web de la campagne.

