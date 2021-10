Élections municipales 2021 - Des actions concrètes pour faire face à l'intimidation en milieu municipal

QUÉBEC, le 6 oct. 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion d'un webinaire destiné aux candidates et aux candidats à l'élection générale municipale 2021, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est fière de lancer le nouveau Plan d'action pour favoriser le respect et la civilité qui comprend des mesures visant notamment à mieux outiller les élues et élus municipaux.

Au total, près de 2 400 inscriptions ont été reçues pour cet événement. La ministre Laforest y a présenté l'ensemble des outils mis à la disposition des candidates et des candidats pour les appuyer dans leur campagne électorale et dans leur futur mandat d'élues et d'élus, le cas échéant.

Le fruit d'un travail de plusieurs mois a notamment été dévoilé. Il permettra de mettre en place les outils nécessaires pour bien encadrer les élues et élus. En effet, le Plan d'action pour favoriser le respect et la civilité prévoit des mesures telles que :

la création d'outils sur les bonnes pratiques à adopter sur les médias sociaux;

la bonification de formations visant à faciliter la résolution de conflits ainsi qu'à contrer l'intimidation et le harcèlement;

la mise sur pied d'un programme d'accompagnement ou d'un réseau d'échange sur les bonnes pratiques avec la collaboration des associations municipales;

la documentation et une veille actives des pratiques existantes visant à contrer les comportements irrespectueux et incivils en milieu municipal.

Devant l'importance que la démocratie se déroule dans le respect, le gouvernement est proactif en matière de respect et de civilité; certaines des actions ont déjà été entreprises. Pensons notamment à la bonification du Guide d'accueil et de référence pour les élues et les élus municipaux. Un feuillet d'information sur les bonnes pratiques à adopter sur les médias sociaux a également été réalisé.

D'autres actions du Plan seront déployées au cours des prochains mois et des prochaines années en collaboration avec les partenaires du milieu municipal. Soulignons que le Plan est complémentaire au projet de loi 49 modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et modifiant diverses dispositions législatives.

Par ailleurs, notons que lors du webinaire, la ministre Laforest, le président de l'Union des municipalités du Québec, maire de Gaspé et préfet de la MRC de La Côte-de-Gaspé, M. Daniel Côté, le président de la Fédération québécoise des municipalités, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog, M. Jacques Demers, le sous-ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, M. Frédéric Guay, et la directrice générale des politiques du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Stéphanie Jourdain, ont pris la parole.

Citations

« Les candidates et les candidats ont répondu à l'invitation que je leur ai lancée! Le webinaire que nous avons organisé était une première! En tant que ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, je voulais envoyer un signal clair que notre gouvernement est là pour les outiller, en cas de besoin, et qu'il sera également là pour soutenir les futurs élus et élues. Il faut voir notre plan d'action comme un engagement ferme : nous sommes et nous serons avec eux. C'est certain que nous ne changerons pas la face des réseaux sociaux, mais en tant que gouvernement, nous pouvons outiller celles et ceux qui se font un devoir d'offrir des services de qualité aux Québécoises et aux Québécois. Nous pouvons aussi tous contribuer à sensibiliser la population au fait qu'il y a des façons de s'exprimer et de se faire entendre dans le respect. Il ne faut jamais oublier que nos élues et élus municipaux sont des gens dévoués qui sont d'abord et avant tout des humains. Par ailleurs, je remercie toutes celles et tous ceux qui font le saut en politique municipale! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« La FQM est très fière de collaborer au lancement du Plan d'action pour favoriser le respect et la civilité. En offrant des formations et des outils concrets pour aider nos élues et élus municipaux à composer notamment avec la réalité des médias sociaux, nous contribuons à assainir l'espace public. Une démocratie dans le respect permettra de susciter l'intérêt des citoyennes et des citoyens de tous les groupes d'âge à faire le saut en politique municipale. Ceci pour le plus grand bénéfice de nos collectivités. »

Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog

« Au lendemain de l'élection municipale du 7 novembre prochain, les élues et élus municipaux ne seront pas seuls. Comme elle le fait si bien depuis plus de 100 ans, l'UMQ sera à leurs côtés dès le jour 1 et tout au long de leur mandat. L'Union sera présente en matière de formation, tant pour les nouvelles élues et nouveaux élus que de manière continue pour l'ensemble des élues et élus, et ce, pour le développement de leurs compétences. Également, l'UMQ apportera un soutien en matière de gestion des ressources humaines et de relations de travail, d'accompagnement juridique et d'approvisionnement en produits et services. Nous sommes une grande famille et nous nous entraidons au quotidien. C'est ce qui fait la force de notre organisation. »

Daniel Côté, président de l'Union des municipalités du Québec, maire de Gaspé et préfet de la MRC de La Côte-de-Gaspé

Faits saillants

