Élections municipales 2021 - « C'est le temps de voter » - Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

QUÉBEC, le 28 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que plus de 12 000 personnes ont présenté leur candidature, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, invite les Québécoises et les Québécois à exercer leur droit de vote aux élections municipales du 7 novembre prochain et ainsi choisir leur mairesse ou leur maire, leur conseillère ou leur conseiller municipal et, dans certains cas, leur préfète ou leur préfet de MRC.

La ministre Laforest rappelle également qu'il est possible pour les citoyennes et les citoyens de voter par anticipation le 31 octobre. Des dates supplémentaires peuvent également être offertes par les municipalités; renseignez-vous auprès de votre présidente ou président d'élection pour en savoir plus.

Les conseils municipaux sont de véritables acteurs de changement dans nos régions. Les décisions des élues et des élus municipaux permettent d'offrir des services qui contribuent au maintien d'un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain pour la population. En s'exprimant par leur droit de vote, les citoyennes et les citoyens déterminent leurs priorités pour le développement de leur communauté.

Rappelons que pour assurer un scrutin sécuritaire, plusieurs mesures ont été mises en place. Notons par exemple que les heures d'ouverture des bureaux de vote seront prolongées et que tous seront accessibles de 9 h 30 à 20 h.

Citation :

« Il est maintenant temps de voter! Pour ce faire, vous pouvez voter par anticipation, ou encore le 7 novembre prochain. Le palier municipal, c'est notre quotidien. Nos municipalités gèrent des dossiers qui ont des effets directs sur nos vies. Pensons, entre autres, aux espaces verts, aux loisirs, aux transports en commun, au recyclage. Nous sommes toutes et tous concernés par ces sujets. Voter, c'est un geste simple, mais c'est un choix important. Aux élections municipales, je vote. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Faits saillants :

Une série d'actions ont été mises en place afin de protéger la santé des électeurs et électrices, du personnel électoral et des personnes candidates à la suite de l'adoption, en mars dernier, de la Loi visant à faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 . Plusieurs mesures sanitaires, consignées dans le Protocole sanitaire visant à réduire les risques de propagation de la COVID-19 lors de la tenue de l'élection générale municipale 2021, seront appliquées par les municipalités.

. Plusieurs mesures sanitaires, consignées dans le Protocole sanitaire visant à réduire les risques de propagation de la COVID-19 lors de la tenue de l'élection générale municipale 2021, seront appliquées par les municipalités. Les électrices et les électeurs peuvent consulter la liste des personnes candidates dans chaque municipalité dans la section municipale du site Web d'Élections Québec.

Des tableaux statistiques relatifs aux résultats d'élection seront accessibles le 7 novembre 2021 en soirée sur le site jemepresente.gouv.qc.ca. Les données sur l'ensemble des postes en élection pourront également être consultées sur le portail Données Québec.

