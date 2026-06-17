Élections Montréal dévoile le Bilan de l'élection générale du 2 novembre 2025

MONTRÉAL, le 17 juin 2026 /CNW/ - Élections Montréal dévoile aujourd'hui le Bilan de l'élection générale du 2 novembre 2025. Document exhaustif présentant des données inédites, le Bilan décrit les opérations entourant l'élection générale de l'automne dernier à la Ville de Montréal.

L'édition de 2025 du bilan d'Élections Montréal met en lumière des avancées démocratiques ainsi que des défis qui s'accentuent. Il trace aussi la voie vers la réalisation de l'élection générale de 2029.

Une démocratie municipale qui progresse

Le Bilan revient sur la mise en œuvre de trois projets pilotes qui ont permis d'instaurer le vote étudiant, d'ajouter la photographie des personnes candidates sur les bulletins de vote et d'afficher les profils web des personnes candidates sur le site elections.montreal.ca. Aucune autre municipalité québécoise n'a réalisé autant de projets pilotes en 2025. L'implantation de ces nouveautés significatives a contribué à faire progresser les services aux électrices et aux électeurs.

Au Québec, un grand nombre de postes sont comblés par acclamation en raison d'un trop faible nombre de personnes candidates. À Montréal, ce sont 421 personnes qui se sont portées candidates aux 103 postes électifs. Le nombre de personnes candidates représente une hausse par rapport à l'élection précédente, permettant ainsi de faire entendre diverses voix et priorités. Le Bilan présente d'ailleurs une analyse des priorités des personnes candidates en fonction de l'âge de celles-ci.

Fait étonnant : bien que la participation totale se soit arrêtée à seulement 37,1 % en 2025, elle a quelque peu progressé chez les jeunes.

Des défis qui s'accentuent

Globalement, la participation continue toutefois de montrer des signes inquiétants. Le choix de s'abstenir est maintenant le plus populaire à tout âge. Depuis 2013, une diminution systématique de la participation est observée dans la moitié des districts.

En 2025, Élections Montréal a fait face à un imprévu de taille alors qu'une grève des services postaux était déclarée à quelques jours de la livraison des avis d'inscription. En quelques heures, Élections Montréal a mis en œuvre une stratégie afin d'amoindrir les impacts sur les électrices et les électeurs. Plusieurs des actions ont été possibles grâce à la collaboration des arrondissements et des services de la Ville. Les élections générales de 2021 (marquées par la pandémie de COVID-19) et 2025 rappellent l'importance de poursuivre le développement de la résilience institutionnelle.

En se joignant aux équipes d'Élections Montréal, quelque 11 000 personnes ont accepté de travailler pour la démocratie municipale. Le nombre de personnes à recruter et à rémunérer est considérable malgré l'optimisation des ressources. Scrutin après scrutin, les efforts nécessaires pour combler tous les postes ne cessent d'augmenter, une situation qui soulève des inquiétudes.

S'appuyer sur des données détaillées et tracer la voie

Dans son Bilan, Élections Montréal souligne l'importance d'adresser des enjeux à travers l'adoption de règles plus actuelles. La tenue du vote par anticipation entre midi et 20 h est trop restrictive. L'élargissement des heures prévues dans la loi est maintenant nécessaire pour assurer une plus grande fluidité et ne pas nuire au bon déroulement du vote. En 2025, un(e) Montréalais(e) sur trois a voté avant le jour du scrutin.

Les avancées de l'élection 2025 établissent de nouveaux standards. La planification de l'élection de 2029 s'inscrit dans une trajectoire amorcée en 2022, où la simplification et la modernisation des services ont été identifiées comme des chantiers prioritaires.

Inscription à la présentation du Bilan

Date : Le mardi 15 septembre 2026 Heure : 12 h à 13 h 30 Lieu : hôtel de ville de Montréal, salle des Armoiries, 275, rue Notre-Dame Est. En ligne : via l'application Teams. Les personnes inscrites pour le visionnement en ligne recevront un lien de connexion.

Cet évènement est organisé par Élections Montréal dans le cadre de la Journée internationale de la démocratie.

SOURCE Élections Montréal

Informations: Relations médias, Élections Montréal, [email protected]