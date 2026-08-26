ÉLECTIONS : LES MICROBIOLOGISTES APPELLENT LES PARTIS À LA COHÉRENCE

MONTRÉAL, le 26 août 2026 /CNW/ -- À l'approche des élections québécoises, l'Association des microbiologistes du Québec (AMQ) invite les principaux partis politiques à s'engager à intégrer les microbiologistes au système professionnel afin de mieux protéger le public. Plus précisément, l'AMQ souhaite que cette intégration constitue un volet du prochain projet de loi découlant des travaux actuels du gouvernement pour l'encadrement de nouvelles professions du secteur de la santé.

« Aujourd'hui, l'absence d'encadrement professionnel des microbiologistes fait courir à la population des risques importants et évitables. À la prochaine pandémie, nous aurons encore besoin de microbiologistes pour soutenir les décisions de santé publique. Les microbiologistes protègent ce que les Québécois mettent dans leur bouche, que l'on parle de salubrité des aliments ou de qualité de l'eau. Dans nos bâtiments, une expertise inadéquate peut laisser persister un problème sanitaire ou entraîner des travaux coûteux et inutiles. Mieux encadrer la profession, c'est réduire ces risques avant qu'un préjudice évitable ne survienne », explique M. Marc Hamilton, président de l'AMQ.

Du point de vue de l'AMQ, ce dossier a déjà été appuyé par chacun des principaux partis de la dernière législature. C'est sous le gouvernement de la Coalition avenir Québec que la ministre Sonia LeBel a annoncé les travaux en vue d'un avis d'opportunité sur l'encadrement des microbiologistes. Les trois oppositions à l'Assemblée nationale, à savoir le Parti libéral du Québec, Québec solidaire et le Parti québécois, ont toutes appuyé la proposition par la signature, respectivement, de M. André Albert Morin, Mme Christine Labrie et M. Pascal Paradis. Pour sa part, l'Ordre des chimistes du Québec appuie la possibilité de l'intégration des microbiologistes dans ses rangs.

« Nous appelons maintenant chacun des principaux partis à prendre un engagement clair pour mieux protéger la population et pour faire écho au consensus actuel en faveur de l'intégration des microbiologistes au système professionnel », conclut M. Hamilton.

À propos de l'Association des microbiologistes du Québec (AMQ)

Fondée en 1975, l'AMQ est la seule association officiellement reconnue de microbiologistes scientifiques au Québec. Elle regroupe plus de 500 membres actifs dans des secteurs comme la santé publique, l'agroalimentaire, l'environnement, la biopharmaceutique et les biotechnologies. Sa mission est de contribuer à la protection du public et de promouvoir une pratique professionnelle rigoureuse de la microbiologie.

SOURCE Association des microbiologistes du Québec

Renseignements : Marc Hamilton, 418 882-6866, [email protected]; Mathieu Santerre, 581 996-5344, [email protected]