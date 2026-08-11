Élections générales 2026 : l'Ordre des CRHA interpelle les partis politiques sur l'évolution du monde du travail

MONTRÉAL, le 11 août 2026 /CNW/ -- Considérant l'ampleur des défis actuels et futurs du monde du travail et de l'emploi, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés publie aujourd'hui 17 recommandations en prévision de la campagne électorale qui débutera officiellement dans quelques semaines.

Ces recommandations s'inscrivent dans un contexte où la capacité des employeurs à accroître leur productivité tout en maintenant des conditions de travail saines et attrayantes est devenue un enjeu déterminant pour l'avenir économique et social du Québec. En effet, les organisations font face à des transformations qui redéfinissent profondément les milieux de travail : accélération de la transformation numérique et du déploiement de l'intelligence artificielle (IA), incertitude créée par la dynamique géopolitique, déclin démographique, etc.

« Quelle que soit sa couleur, le gouvernement qui sera élu en octobre prochain devra faire de l'augmentation de la productivité au bénéfice de tous une priorité stratégique. La gestion des ressources humaines joue un rôle clé en matière de productivité, mais les organisations ont besoin de politiques publiques qui favorisent elles aussi l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être des travailleurs et travailleuses. Nous invitons tous les partis à profiter de la campagne électorale pour proposer des mesures concrètes en ce sens », commente la directrice générale de l'Ordre, Manon Poirier, CRHA.

Parmi les grands enjeux soulevés par l'Ordre mentionnons l'intégration responsable de l'IA et des nouvelles technologies au travail, la réduction des écarts salariaux injustifiés, la gestion professionnelle des situations de harcèlement au travail, le développement efficace des compétences, l'atténuation de la rareté de la main-d'œuvre, la révision du dialogue social et des relations de travail, ainsi que le renforcement de la gouvernance et de la gestion des ressources humaines (RH) au sein du secteur public et parapublic.

Voici les principales recommandations formulées par l'Ordre dans son document de 38 pages.

Intégrer efficacement et responsablement l'IA et les nouvelles technologies au travail

Préciser les obligations des employeurs en matière de divulgation des technologies de surveillance utilisées et baliser l'utilisation de ces technologies, voire en interdire certaines en contexte de travail.

Clarifier la responsabilité et l'imputabilité des différentes parties prenantes dans les décisions prises à l'aide de l'IA.

Appliquer la présomption du statut de salarié aux travailleurs et travailleuses de plateforme.

Réduire les écarts salariaux injustifiés

Mener une réflexion collective afin de légiférer en matière de transparence salariale.

Assurer une gestion professionnelle des situations de harcèlement au travail

Garantir que les personnes responsables des enquêtes à la suite d'une plainte pour harcèlement au travail ont les compétences requises et respectent des obligations déontologiques, considérant l'ampleur des préjudices possibles.

Développer efficacement les compétences

Renforcer l'écosystème de la formation continue en améliorant son agilité et son adéquation aux besoins du marché du travail, tout en élargissant son accessibilité à l'ensemble des clientèles.

Réformer la loi du 1 % ( Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre ) afin d'en faire un véritable levier de développement plutôt qu'un simple exercice de conformité.

) afin d'en faire un véritable levier de développement plutôt qu'un simple exercice de conformité. Prioriser le rehaussement des compétences en littératie et en numératie.

Atténuer la rareté persistante de la main-d'œuvre

Assurer une meilleure transparence, région par région, des méthodes de calcul des seuils d'immigration économique temporaire et permanente et moduler ces seuils selon les besoins de chaque région.

Assurer la stabilité des règles et des procédures d'immigration en prévoyant une période de transition suffisante avant l'entrée en vigueur de tout changement afin de permettre aux organisations de s'adapter adéquatement.

Indexer le financement des services de francisation pour suivre les besoins.

Bonifier le financement des programmes d'aide à l'emploi et garantir un financement adéquat des organismes spécialisés dans l'employabilité des jeunes.

À votre agenda : un débat électoral le 22 septembre

Pour permettre aux partis politiques de débattre de ces enjeux sur une tribune non partisane, l'Ordre organise un débat qui aura lieu le 22 septembre prochain à Montréal et en ligne. Il est déjà possible de s'inscrire à cet événement. Les noms des représentantes et représentants qui seront délégués par les partis représentés à l'Assemblée nationale seront communiqués ultérieurement.

À propos de l'Ordre

Regroupant plus de 12 000 professionnels agréés, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques de gestion des employés. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement des CRHA | CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle majeur d'influence dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être des employés. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org.

SOURCE Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

Patrick Leblanc, Conseiller, affaires publiques, Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, Cell. : 514 571-6400, Courriel : [email protected]