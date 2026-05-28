L'ORDRE DES CRHA LANCE UN PARCOURS COMPLET MENANT À L'ACCRÉDITATION EN MÉDIATION CIVILE ET DU TRAVAIL

MONTRÉAL, le 28 mai 2026 /CNW/ - L'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés franchit une étape majeure dans le développement de la pratique de la médiation en milieu de travail. En ajoutant à son offre le Programme de formation en médiation conçu par Mme Ghislaine Labelle, M.Ps., CRHA, Distinction Fellow et médiatrice accréditée, l'Ordre propose désormais l'ensemble du parcours menant à l'accréditation en médiation civile : de la formation initiale à l'accréditation jusqu'à l'encadrement déontologique continu de ses médiateurs.

Avec son Programme de formation en médiation, l'Ordre des CRHA franchit une étape majeure dans le développement de la pratique de la médiation en milieu de travail. (Groupe CNW/Ordre des conseillers en ressources humaines agréés)

Rappelons que l'Ordre est reconnu par le ministère de la Justice comme organisme accréditeur en médiation civile depuis 2021.

« Par cette initiative, l'Ordre réaffirme son engagement à promouvoir des milieux de travail harmonieux, inclusifs et collaboratifs, tout en soutenant activement les professionnels RH, soient les CRHA | CRIA, qui agissent comme médiateurs en milieu organisationnel », mentionne Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre.

La médiation en contexte de travail : une solution à privilégier

En milieu de travail, les conflits peuvent survenir à tout moment, à différents niveaux (entre collègues, entre un employé et son gestionnaire ou au sein de la direction) et prendre diverses formes, qu'il s'agisse de mésententes ou de situations conflictuelles plus complexes.

La médiation est un mode confidentiel et privé de règlement des différends. Menée par un médiateur compétent, elle accompagne les parties à toutes les étapes du processus afin de les guider vers un accord.

« C'est une approche qui permet de transformer les différends en occasions de dialogue constructif tout en favorisant la résolution des conflits, en préservant les relations professionnelles et en rétablissant le dialogue. À la fois bienveillante et non autoritaire, la médiation contribue également à la déjudiciarisation des conflits, à la réduction des coûts qui y sont associés et à une plus grande satisfaction des parties, qui sont coresponsables de la finalité », souligne Mme Poirier.

En tant que professionnels responsables du maintien de relations de travail et d'un climat de travail sains, les CRHA | CRIA sont bien placés pour repérer les différends et intervenir avec doigté et professionnalisme, toujours dans une posture d'accompagnement.

L'importance de l'encadrement en médiation

Exercer le rôle de médiateur exige des compétences spécifiques, une posture neutre et intègre, ainsi qu'une approche rigoureuse et structurée afin d'accompagner adéquatement les personnes en difficulté. Il est essentiel d'éviter que des personnes s'improvisent médiatrices ou médiateurs sans posséder les connaissances requises, car cela pourrait causer des préjudices.

Fidèle à sa mission de protection du public, l'Ordre renforce ainsi sa capacité à soutenir ses professionnels dans l'exercice de la médiation, tout en assurant une pratique éthique, encadrée et conforme aux règles de l'art.

Une formation rigoureuse et reconnue

En faisant l'acquisition de la formation développée par Mme Labelle, dont l'expertise est largement reconnue, l'Ordre assure la pérennité d'un programme de grande qualité ayant déjà fait ses preuves, tout en favorisant son accessibilité. Mme Labelle continuera de collaborer avec l'Ordre afin d'assurer la transition. Les premières cohortes du Programme de formation en médiation offert par l'Ordre débuteront dès la rentrée 2026.

Formation complète de 60 heures menant à l'accréditation en médiation civile reconnue par le ministère de la Justice.

Adaptée à la réalité de la médiation en contexte organisationnel et au monde du travail d'aujourd'hui.

Couvre des thèmes tels que le cadre légal de la médiation, les diverses approches, les rôles des parties concernées, l'application des étapes de la médiation à un cas de conflit, les techniques pour contrer les résistances et les blocages, etc.

Offerte en virtuel en cohortes de petits groupes.

Des groupes de codéveloppement pour soutenir le perfectionnement des médiatrices et médiateurs au fil du temps.

Pour en savoir plus sur le Programme de formation en médiation de l'Ordre, consultez Médiation.

À propos de l'Ordre

Regroupant 12 000 professionnelles et professionnels agréés, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques de gestion des RH. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement des CRHA | CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle majeur d'influence dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être de la main-d'œuvre. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org.

SOURCE Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

Patrick Leblanc, Conseiller, Affaires publiques, Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, Cell. : 514-571-6400 - Courriel : [email protected]