ENCADREMENT DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN RESSOURCES HUMAINES : L'ORDRE DES CRHA FRANCHIT UN NOUVEAU JALON

MONTRÉAL, le 16 juin 2026 /CNW/ - Aide à la rédaction d'une politique destinée au personnel, implantation d'outils pour faciliter le tri de candidatures, recours à l'IA prédictive pour planifier les besoins en main-d'œuvre, soutien pour l'analyse de sondages sur le climat de travail... Déjà présentes dans plusieurs organisations, ces utilisations de l'intelligence artificielle - et bien d'autres - font évoluer les pratiques de gestion des ressources humaines. Et c'est sans compter l'apport crucial des RH au déploiement de projets organisationnels basés sur l'IA. L'IA offre ainsi de multiples possibilités parfaitement légitimes, tout en comportant des limites et des risques sur les plans éthique, professionnel et humain. Afin de baliser la posture professionnelle attendue des CRHA | CRIA, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés publie des Lignes directrices sur l'utilisation de l'intelligence artificielle en RH | RI, un document qui rappelle les obligations déontologiques prévues par le Code de déontologie de la profession et qui établit des principes directeurs pour assurer une utilisation responsable de l'IA dans ce domaine.

Dès 2023, l'Ordre publiait un Guide réflexif sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la pratique RH. Les Lignes directrices publiées aujourd'hui vont plus loin puisque les balises qu'elles contiennent constituent un cadre normatif obligatoire pour la profession. Elles s'ajoutent à une formation obligatoire en déontologie, Naviguer dans le changement : responsabilités déontologiques à l'ère numérique, lancée en 2024 et que tous les CRHA ǀ CRIA doivent suivre d'ici 2027.

« Par cette démarche, l'Ordre clarifie ses attentes face à l'utilisation de l'IA en gestion des ressources humaines, tout en apportant un éclairage technique utile sur les promesses et les risques associés à ces technologies. Notre objectif est de permettre à la profession d'intégrer dans sa pratique une utilisation responsable de l'IA et d'assumer pleinement le rôle transversal et stratégique qu'elle doit jouer dans le déploiement réussi de l'IA au sein des organisations », affirme la directrice générale de l'Ordre, Manon Poirier, CRHA.

Deux principes clés : jugement professionnel et compétences

Dans son document, l'Ordre souligne que les CRHA | CRIA doivent en tout temps user de leur jugement professionnel pour s'assurer d'offrir un service digne des normes les plus rigoureuses de la profession. Les professionnels et professionnelles RH doivent mettre à profit leur esprit critique et leur expertise pour apprécier les contenus générés par l'IA. Les résultats doivent toujours être vérifiés, adaptés, nuancés, complétés et contextualisés. De plus, aucune recommandation ne devrait reposer entièrement sur une analyse effectuée par cette technologie. Les valeurs organisationnelles, les dynamiques relationnelles, les cadres théoriques, légaux et culturels, ainsi que l'interdépendance des enjeux, font partie intégrante de la profession et ne devraient pas être confiés à un outil, quel qu'il soit.

L'Ordre demande aux CRHA | CRIA de continuer à se former aux outils d'IA et de s'assurer qu'ils possèdent l'expertise nécessaire pour évaluer les résultats générés avant d'avoir recours à ces technologies. Ils doivent avoir une bonne compréhension des outils d'IA utilisés, se questionner sur leurs capacités à évaluer les résultats générés par l'IA et perfectionner en continu leur littératie numérique.

« Lorsque l'IA est utilisée de manière réfléchie et encadrée, elle peut contribuer à créer une réelle valeur ajoutée pour les organisations. Quelle que soit la technologie utilisée, les compétences, le jugement professionnel et le sens de l'éthique doivent demeurer au cœur de cette utilisation », ajoute Manon Poirier.

Encadrer l'IA dans le monde du travail : aussi le rôle de l'État

Soucieux de l'accroissement possible du fossé entre les individus et des questions éthiques que pose cette révolution technologique dans le monde du travail, l'Ordre salue la publication par le ministère du Travail du guide L'intelligence artificielle au travail : Guide d'accompagnement pour une intégration responsable et contribuera à sa diffusion dans les milieux de travail. Rappelons que l'Ordre a participé aux travaux du ministère du Travail et du Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre (CCTM) sur ces enjeux, notamment en déposant un mémoire. Ces travaux ont mené à des recommandations unanimes et l'Ordre invite le ministre du Travail et ministre responsable des relations canadiennes, Jean Boulet, à en poursuivre la mise en œuvre. L'Ordre estime que le Québec devra éventuellement mettre en place des mesures plus contraignantes, notamment pour baliser les pratiques de surveillance électronique par les employeurs et accorder la présomption du statut de salarié aux travailleurs et travailleuses de plateforme. L'Ordre espère que les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale profiteront de la prochaine campagne électorale pour se positionner sur ces questions.

« L'utilisation de l'IA en milieu de travail doit être à l'avantage de tous. L'accroissement de la productivité qu'elle pourra éventuellement générer doit aller de pair avec une amélioration réelle des conditions de travail des individus », conclut Manon Poirier.

À propos de l'Ordre

Regroupant 12 000 professionnelles et professionnels agréés, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques de gestion des RH. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement des CRHA | CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle majeur d'influence dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être de la main-d'œuvre. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org.

SOURCE Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

Patrick Leblanc, Conseiller, Affaires publiques, Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, Cell. : 514-571-6400, Courriel : [email protected]