Forum RH PME 2026 : propulser les PME grâce à des solutions RH adaptées

MONTRÉAL, le 7 mai 2026 /CNW/ - L'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec annonce la tenue de la quatrième édition du Forum RH PME, qui aura lieu le 14 mai 2026 au Palais des congrès de Montréal. Cet événement est présenté en format hybride, accessible en présentiel et en virtuel. Il s'adresse particulièrement aux équipes de direction et de gestion des petites et moyennes entreprises (PME) québécoises. L'événement est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

Logo (Groupe CNW/Ordre des conseillers en ressources humaines agréés)

Alors que les PME jouent un rôle crucial dans l'économie québécoise comme moteur d'innovation et de création d'emplois, elles naviguent dans un climat incertain et turbulent qui nécessite des solutions adaptées et actualisées. Le Forum RH PME 2026 vise à doter ces organisations d'outils et de connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées et renforcer leur résilience.

Bien que présenté à Montréal, l'événement rayonnera partout au Québec. Son format hybride permettra aux PME de toutes les régions d'y participer activement. De plus, la programmation reflétera des réalités bien ancrées sur le terrain : nouvelles façons de pallier la rareté de main-d'œuvre, mise à jour des pratiques liées à la gestion des travailleuses et travailleurs étrangers, mobilisation et fidélisation des équipes en région, adaptation aux enjeux de saisonnalité, maintien des services en contexte de dispersion géographique et attraction de talents hors des grands centres. Autant d'enjeux concrets qui seront abordés avec des solutions adaptées aux différentes réalités régionales du Québec.

« Je salue le travail de l'équipe organisatrice du Forum RH PME. Celle-ci offre aux participantes et aux participants du Forum des outils concrets leur permettant de mieux prévoir les transformations du marché du travail. Miser sur le développement des talents et sur des pratiques de gestion agiles demeure essentiel pour assurer la vitalité et la compétitivité des entreprises du Québec. J'invite les professionnelles et les professionnels du domaine des ressources humaines de partout au Québec à prendre part à cet événement », souligne Jean-François Simard, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la Capitale-Nationale.

« Les PME sont au cœur de notre économie. Malgré des ressources souvent limitées, elles démontrent une grande capacité d'adaptation et elles continuent d'avancer et d'innover, même en contexte de turbulences économiques et géopolitiques. Avec le Forum RH PME, l'Ordre offre aux dirigeantes, dirigeants et gestionnaires un espace concret pour s'outiller, s'inspirer et repartir avec des solutions RH qui sont adaptées aux réalités de leurs entreprises et qui leur permettront de se préparer à saisir les occasions qui se présentent », affirme Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.

Une journée riche en contenu pour répondre aux enjeux actuels des PME

La programmation du Forum RH PME 2025 a été soigneusement élaborée pour aborder les thématiques les plus pertinentes pour les PME d'aujourd'hui, notamment :

Intelligence artificielle (IA)

L'intelligence artificielle devient un levier concret pour les PME souhaitant améliorer leurs pratiques et gagner en efficacité. Cette thématique vise à démystifier l'IA, identifier des applications pratiques et outiller les gestionnaires pour en accélérer l'adoption.

L'intelligence artificielle devient un levier concret pour les PME souhaitant améliorer leurs pratiques et gagner en efficacité. Cette thématique vise à démystifier l'IA, identifier des applications pratiques et outiller les gestionnaires pour en accélérer l'adoption. Productivité

Cette thématique propose des pistes concrètes pour organiser le travail de manière durable, accroître la productivité sans épuiser les équipes et repérer les irritants afin d'améliorer la performance globale.

Cette thématique propose des pistes concrètes pour organiser le travail de manière durable, accroître la productivité sans épuiser les équipes et repérer les irritants afin d'améliorer la performance globale. Agilité de gestion

Les conférences abordent les moyens de renforcer la capacité d'adaptation des PME, notamment par le développement des compétences, l'appropriation des nouvelles technologies et une gestion proactive du changement.

Les conférences abordent les moyens de renforcer la capacité d'adaptation des PME, notamment par le développement des compétences, l'appropriation des nouvelles technologies et une gestion proactive du changement. Compétences et talents de demain

Cette thématique met l'accent sur la relève, le transfert des connaissances et le développement des compétences clés, afin de préparer dès aujourd'hui les équipes aux besoins futurs des PME.

Cette thématique met l'accent sur la relève, le transfert des connaissances et le développement des compétences clés, afin de préparer dès aujourd'hui les équipes aux besoins futurs des PME. Gouvernance et le leadership

Les conférences explorent comment exercer un leadership de proximité, intégrer les enjeux RH dans la prise de décision et naviguer efficacement dans des contextes d'incertitude.

Les organisations capables d'anticiper les changements et d'adapter dès aujourd'hui leurs pratiques RH seront mieux préparées pour tirer parti des défis et opportunités actuels. Toute l'information sur le Forum RH PME : forumrhpme.com

À propos de l'Ordre

Regroupant 12 000 professionnelles et professionnels agréés, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques de gestion des RH. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement des CRHA | CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle majeur d'influence dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être de la main-d'œuvre. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org.

SOURCE Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

Patrick Leblanc, Conseiller, affaires publiques, Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, Cell. : 514 571-6400, [email protected]