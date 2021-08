Élections fédérales - Montréal partage ses principales attentes dans le cadre des élections fédérales

MONTRÉAL, le 24 août 2021 /CNW Telbec/ - À la suite du déclenchement de la campagne électorale fédérale, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, réitère ses priorités en matière de relance verte et inclusive pour la métropole et partage ses principales attentes à l'égard des différents partis fédéraux.

Alors que la relance de Montréal est bien entamée, la Ville invite les partis fédéraux à s'approprier ses principales attentes et à les mettre en œuvre au cours de la prochaine législature afin de soutenir la métropole dans son erre d'aller. Afin d'appuyer la relance verte et inclusive de la métropole, la Ville de Montréal souhaite que les partis fédéraux s'engagent à soutenir :

le développement économique et la transition écologique de Montréal, notamment par le déploiement de nouvelles zones d'innovation dans l'Est;

l'accélération de la construction de logements abordables et la rénovation du parc de logements sociaux;

le financement des réseaux de transport collectif et de leurs dépenses d'exploitation;

l'aménagement d'infrastructures vertes, telles que le Grand parc de l'Est et le parc linéaire dans le secteur du Havre;

la lutte contre les incidents violents, notamment par une interdiction pancanadienne de la possession privée des armes de poing et d'assaut;

les initiatives visant à soutenir les industries culturelles et créatives.

À titre de seconde ville en importance au Canada et de pôle francophone en Amérique du Nord, Montréal représente une force économique indéniable. Sa relance est bénéfique pour l'ensemble du Québec et plus largement, du pays. L'appui du gouvernement fédéral est ainsi essentiel.

« Notre administration a choisi de miser sur une relance verte et inclusive, qui a le vent dans les voiles. Cette relance nous permet de relancer notre économie, tout en nous attaquant aux grands problèmes sociétaux que constituent les changements climatiques et les inégalités sociales. Nos partenaires ont massivement adhéré à notre vision et aujourd'hui, les résultats sont au rendez-vous. Montréal se démarque au Canada et en Amérique du Nord en termes de reprise économique, de création d'emplois et d'investissements. Nous devons poursuivre dans cette direction et nous aurons besoin du soutien du gouvernement fédéral pour déployer notre vision d'avenir pour Montréal. Ensemble, nous bâtirons une métropole plus résiliente, engagée dans la transition écologique, solidaire, inclusive et innovante », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La métropole connaît la meilleure reprise économique au Canada et la deuxième meilleure en Amérique du Nord. En plus d'avoir retrouvé et même augmenté le nombre d'emplois pré-pandémie, Montréal a fait l'objet d'investissements internationaux records. Ces résultats sont exceptionnels. Les défis que les commerçants, les restaurateurs, l'industrie du tourisme, le milieu culturel, le transport en commun, l'industrie aérospatiale et le transport aérien, notamment, ont rencontrés au cours des 18 derniers mois demeurent toutefois bien réels. C'est pourquoi nous demandons aux partis fédéraux de s'engager à soutenir Montréal pour qu'elle poursuive sur sa lancée et qu'aucun secteur économique ni aucun quartier ne soit laissé pour compte », a ajouté Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial et du design au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/VDM_Plateforme_électorale_2021.pdf

