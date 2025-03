OTTAWA, ON, le 24 mars 2025 /CNW/ - Dans la foulée du déclenchement des élections fédérales, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) publie sa Plateforme PME . Elle présente 13 recommandations clés pour améliorer le climat des affaires au Canada et favoriser la réussite des PME.

Les propriétaires de PME de tout le pays font connaître leurs préoccupations et leurs priorités à l’approche des élections fédérales prévues le lundi 28 avril. Pour consulter notre Plateforme électorale pour les PME qui présente 13 recommandations visant à améliorer l’environnement d’affaires du Canada, visitez : fcei.ca/election

« La confiance des propriétaires de PME n'a jamais été aussi faible. Ils ont de la difficulté à être concurrentiels. Ils mettent des projets sur pause et la paperasserie mine leur productivité. De plus, nous sommes en pleine guerre commerciale avec notre principal partenaire commercial et la Chine nous impose à son tour de nouveaux tarifs. Le climat des affaires au Canada a besoin d'une transformation radicale. Le prochain gouvernement fédéral devra prendre des mesures rapides et décisives pour améliorer notre climat d'affaires », affirme Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

Le dernier sondage de la FCEI a révélé que la guerre commerciale Canada-États-Unis a déjà entraîné des changements pour 4 PME sur 5. De plus, elle complique la planification des affaires pour 9 PME sur 10. Par ailleurs, 32 % des propriétaires de PME ont trouvé d'autres fournisseurs et/ou marchés au Canada, 27 % comptent augmenter leurs investissements au Canada et le tiers des propriétaires comptent réduire leurs investissements aux États-Unis au cours des 6 prochains mois.

Toutefois, seulement 3 propriétaires de PME sur 10 sont convaincus que les mesures qu'ils prennent aideront à compenser les impacts des tarifs.

La situation tarifaire avec les États-Unis et la Chine nécessite des mesures ambitieuses et immédiates. La réduction du fardeau fiscal et la baisse des coûts d'exploitation sont prioritaires pour les PME. Par conséquent, la FCEI recommande au prochain gouvernement fédéral de prendre les mesures suivantes :

Taux fédéral d'imposition des petites entreprises : Réduire immédiatement le taux fédéral d'imposition des petites entreprises de 9 % à 0 % pour aider les PME à faire face aux impacts des tarifs douaniers.

Exonération cumulative des gains en capital (ECGC) : Adopter une loi pour augmenter le plafond de l'ECGC à 1,25 M$.

Taxes sur la masse salariale : Réduire les cotisations des plus petits employeurs au régime de l'Assurance-emploi.

Commerce intérieur : Travailler avec les provinces pour éliminer tous les obstacles au commerce intérieur en adoptant une politique de reconnaissance mutuelle concernant les règles, les permis et les régimes de réglementation.

Taxe carbone : Adopter une loi pour officialiser son élimination et rendre non imposable la remise sur le carbone destinée aux PME. Le gouvernement devrait également respecter sa promesse de reporter au 31 décembre 2024 la date limite permettant de se qualifier pour la remise.

« Nous devons veiller à ce que les PME canadiennes soient en mesure d'être concurrentielles au niveau international et qu'elles aient le temps et les ressources nécessaires pour investir et développer leurs activités. Alors que tous les partis sont en train d'élaborer leur plateforme, nous leur demandons de mettre les priorités des PME à l'avant-plan afin d'atténuer les impacts des tarifs et de bâtir un Canada plus prospère », conclut Christina Santini, directrice des Affaires nationales à la FCEI.

