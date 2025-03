Élections fédérales 2025 - L'ACQ, l'APCHQ, la CORPIQ et l'IDU dévoilent leur plateforme

MONTRÉAL, le 22 mars 2025 /CNW/ - À la veille du déclenchement de la campagne électorale fédérale, l'Association de la construction du Québec (ACQ), l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ), la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) ainsi que l'Institut de développement urbain (IDU), présentent leur plateforme conjointe en habitation. Les quatre partenaires proposent des pistes d'action concrètes pour répondre particulièrement aux enjeux d'accessibilité et à la faiblesse de l'offre en matière d'habitation.

Selon les partenaires, le Québec fait face à une crise de l'habitation sans précédent et dans ce contexte, le prochain gouvernement fédéral devra redoubler d'efforts pour agir avec une agilité et une réactivité maximale. Rappelons que selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), il faudra construire 1,2 million de nouveaux logements au Québec d'ici 2030 pour rétablir l'abordabilité.

Afin de se donner collectivement les moyens d'atteindre cet objectif, l'ACQ, l'APCHQ, la CORPIQ et l'IDU mettent de l'avant 13 recommandations regroupées autour de quatre grandes thématiques :

L'accès à la propriété;

Favoriser l'offre;

Investir dans les infrastructures et l'amélioration des programmes;

La décarbonation des bâtiments.

Les quatre organisations invitent les partis politiques à prendre en considération leurs recommandations afin d'enrichir leurs plateformes électorales en matière d'habitation.

Au cours de la campagne électorale, les partenaires tiendront à Montréal une table ronde qui portera spécifiquement sur les enjeux en matière d'habitation. Les porte-parole des principales formations politiques représentées à la Chambre des communes y seront conviés afin de se positionner sur les recommandations contenues dans la plateforme. Les détails seront communiqués prochainement.

Consulter la plateforme électorale fédérale de l'ACQ, l'APCHQ, la CORPIQ et l'IDU

Fondée en 1961, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) est un organisme privé à but non lucratif qui, à travers son réseau et ses associations régionales, représente et soutient plus de 28 000 entreprises de l'industrie de la construction résidentielle et de la rénovation. Elle est, depuis 1995, la représentante patronale ayant le mandat de négocier la convention collective au nom des employeurs du secteur de la construction résidentielle. L'APCHQ a pour mission d'être un acteur de changement rassembleur au bénéfice de la société québécoise et agit comme un moteur de développement social et économique par la promotion de la durabilité et de la qualité en habitation.

Principal groupe de promotion et de défense des intérêts des entrepreneurs de l'industrie québécoise de la construction, l'Association de la construction du Québec (ACQ) est le plus important regroupement multisectoriel à adhésion volontaire de cette industrie. En vertu de la loi R-20, l'ACQ est l'agent patronal négociateur pour tous les employeurs des secteurs institutionnel-commercial et industriel (IC/I). L'ACQ représente plus de 20 000 entreprises qui génèrent plus de 63 % des heures totales travaillées et déclarées dans l'industrie. Elle est également présente dans le secteur résidentiel, notamment parce que les heures travaillées lors de la construction d'immeubles résidentiels de 6 étages ou plus sont déclarées dans le secteur commercial, ainsi que par l'entremise de sa filiale ACQ Résidentiel. Grâce à un réseau de 10 associations régionales implantées dans 17 villes du Québec, elle offre à ses membres une multitude d'outils et de services.

Organisme à but non lucratif réunissant 30 000 propriétaires et gestionnaires qui procurent des logements et condos locatifs à plus de 600 000 ménages locataires, la CORPIQ est la plus importante association à offrir des services aux propriétaires de logements. Les propriétaires québécois logent 1,5 million de ménages locataires et possèdent, dans sept cas sur dix, un duplex ou un triplex.

Fondé en 1987, l'Institut de développement urbain du Québec (IDU) est un organisme indépendant et sans but lucratif. L'IDU est le plus important représentant de l'industrie immobilière commerciale au Québec. L'IDU développe des contenus concernant l'immobilier et la trame urbaine. Il agit principalement à titre de partenaire entre les membres de l'industrie, les autorités publiques ainsi que l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème de l'immobilier commercial. L'industrie de l'immobilier commercial contribue annuellement pour plus de 20 G$ au PIB du Québec et pour plus de 5 G$ en revenus fiscaux pour les gouvernements et municipalités. Pour les sept plus grandes villes du Québec, c'est en moyenne près de la moitié, soit 45,8 % de l'ensemble de leurs revenus de taxes foncières. Avec des dépenses combinées de plus de 24,5 G$, elle soutient près d'une centaine de milliers d'emplois.

