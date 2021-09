Élections fédérales 2021 - La mobilité : Le chantier prioritaire pour les municipalités de la Couronne Nord

COURONNE NORD, QC, le 31 août 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la présente campagne électorale fédérale, la Table des préfets et élus de la couronne Nord (TPÉCN) interpelle les chefs de partis à soutenir les municipalités en les invitant à prendre un engagement fort pour un financement permanent et stable en transport collectif.

Pour la TPÉCN, le développement des transports collectifs est le chantier prioritaire pour relever les défis environnementaux, économiques et sociaux auxquels nos communautés sont confrontées. C'est la vision qui a été exprimée unanimement par les vingt municipalités de la couronne Nord lors du dévoilement du mémoire de la TPÉCN dans le cadre des consultations de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) sur le premier Plan stratégique de développement (PSD) du transport collectif.

« Les municipalités de la couronne Nord se sont engagées à doter notre territoire d'infrastructures de transport collectif structurantes et modernes qui vont lui permettre de poursuivre son développement en respect de l'environnement et selon les principes du développement durable. Au moment où les impacts des changements climatiques se font ressentir de plus en plus, nous nous retrouvons tous à un point tournant si nous voulons réduire notre empreinte sur le climat et les bouleversements amorcés par les changements climatiques. C'est pourquoi nous demandons l'appui du prochain gouvernement pour atteindre nos objectifs en mobilité durable », déclare Chantal Deschamps, mairesse de la Ville de Repentigny et présidente de la TPÉCN.

« L'engagement du gouvernement du Canada est indispensable pour mener à bien le dossier du transport collectif, en appui au gouvernement du Québec et aux municipalités. Tel que mentionné dans notre mémoire sur le PSD, la TPÉCN réitère toute l'importance et l'urgence de conclure un pacte fiscal avec les gouvernements fédéral et provincial pour que ceux-ci assument majoritairement les coûts d'investissement et d'exploitation requis en matière de transport collectif », de dire d'une seule voix les membres du comité Transport de la TPÉCN : Marlene Cordato, mairesse de Boisbriand, Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny et présidente de la TPÉCN, Patrick Charbonneau, maire suppléant de Mirabel, Normand Grenier, maire de Charlemagne, Denis Martin, maire de Deux-Montagnes et Marc-André Plante, maire de Terrebonne.

À PROPOS DE LA TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS DE LA COURONNE NORD

La Table des préfets et élus de la couronne Nord (TPÉCN) est un espace animé d'un esprit de solidarité et de réciprocité. Elle est une assemblée de cinq municipalités régionales de comté (MRC), de vingt villes et municipalités, représentants 616 000 habitants. Les buts de cette Table sont d'étudier, d'échanger, d'harmoniser leurs prises de position et leurs interventions auprès de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), du Réseau de transport métropolitain (exo), ainsi que d'autres organismes métropolitains et gouvernementaux dans les principaux champs de compétence suivants : l'aménagement du territoire, le transport, l'environnement, le développement économique et le logement social.

SOURCE Table des préfets et élus de la couronne Nord (TPECN)

Renseignements: Yves Phaneuf, Coordonnateur, Table des préfets et élus de la couronne Nord, 438-520-3602, [email protected]