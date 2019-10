Élections fédérales 2019 : le CPQ félicite le Parti libéral du Canada et l'ensemble des élus

MONTRÉAL, le 22 oct. 2019 /CNW Telbec/ - À l'issue du scrutin des élections fédérales, le CPQ (Conseil du patronat du Québec) félicite le Parti libéral du Canada et son chef, Justin Trudeau, pour sa réélection à la tête du pays.

« Le CPQ rappelle que l'amélioration de la qualité de vie de l'ensemble des citoyens du pays passe par un développement économique durable et invite le nouveau gouvernement à tout mettre en œuvre pour favoriser une plus grande prospérité partout au Canada », affirme Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du CPQ.

Le CPQ tient à rappeler que plusieurs dossiers de nature économique devront être prioritaires afin de solidifier les bases de notre prospérité. Pensons au dossier urgent de la rareté de main-d'œuvre, de l'intégration réussie des immigrants et des travailleurs expérimentés, du développement des infrastructures (autant pour le transport que pour le numérique), du retour à l'équilibre budgétaire ou encore de l'amélioration de notre compétitivité fiscale. Le Canada doit aussi favoriser notre nécessaire transition vers une économie décarbonisée et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. De plus, le CPQ invite le gouvernement à rechercher un meilleur équilibre entre les besoins légitimes des travailleurs et le fardeau réglementaire des entreprises.

« Comme toujours, le CPQ s'engage à collaborer avec le gouvernement élu, de manière non partisane, afin de continuer de définir et de mettre en place les meilleures conditions possible pour favoriser la prospérité économique du pays », conclut M. Dorval.

Pour terminer, le CPQ veut féliciter notamment M. Scheer, M. Singh et M. Blanchet pour leur campagne, ainsi que tous les candidats et candidates s'étant présentés lors de cette élection, élu.e.s ou non, pour avoir contribué à la vitalité de la démocratie du pays.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs de toutes tailles issus des secteurs privés et parapublics. www.cpq.qc.ca

