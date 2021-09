Élections du 7 novembre 2021 - C'est le moment de s'engager au municipal, soutient l'UMQ

THETFORD MINES, QC, le 24 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, les membres du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) se sont réunis à Thetford Mines, dans la région de Chaudière-Appalaches, pour faire le tour des dossiers prioritaires, et aussi, pour lancer officiellement le parcours de formation de l'UMQ pour les nouvelles élues et nouveaux élus municipaux.

Pour l'Union, il est important de parler de plus en plus de politique municipale, pour amener les gens à s'intéresser, à s'informer, et aussi, à se présenter. « Les grands enjeux de l'heure génèrent d'abord des défis au municipal. Il y a beaucoup d'opportunités, c'est pourquoi on veut favoriser l'engagement, et ce, particulièrement chez les femmes, les jeunes et les gens issus de la diversité. Il reste encore une semaine pour poser sa candidature. S'il y a encore de l'hésitation, sachez que l'UMQ sera présente après le 7 novembre pour vous accompagner et pour vous donner tous les outils nécessaires pour remplir votre fonction. C'est une façon pour nous de prendre soin de la démocratie locale et d'assurer ainsi sa vitalité », a souligné président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

C'est pourquoi l'UMQ a profité de l'occasion pour présenter la nouvelle mouture de sa formation destinée aux nouvelles élues et aux nouveaux élus. « C'est un parcours 100 % virtuel, reconnu par l'Université du Québec à Trois-Rivières et répondant aux exigences en éthique et déontologie de la Commission municipale du Québec. On parlera notamment des rôles, pouvoirs et obligations des membres du conseil municipal, de la prise de décision et des relations publiques. Je suis particulièrement fière de ce nouveau parcours, qui allie à la fois l'innovation et l'expertise », a soutenu pour sa part la présidente de la Commission de la formation de l'UMQ et mairesse de Repentigny, madame Chantal Deschamps.

À ce sujet, l'Union organisera, le 11 novembre prochain, une rencontre virtuelle pour présenter le parcours de formation aux élues et élus et gestionnaires municipaux. Ce rendez-vous sera l'occasion, pour les municipalités de toutes tailles et de partout au Québec, d'en apprendre davantage sur la plateforme, les formatrices et formateurs ainsi que les modules. Les détails sont disponibles sur le site Internet de l'UMQ.

Notons que le conseil a rendu un vibrant hommage aux administratrices et administrateurs qui tirent leur révérence. Pour l'UMQ, il faut du courage pour solliciter l'appui de la population pour faire avancer sa communauté. Cet engagement de tous les instants contribue à la vitalité de la démocratie locale.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

