ÉLECTIONS À LA FÉDÉRATION DES POLICIERS ET POLICIÈRES MUNICIPAUX DU QUÉBEC

« Je suis extrêmement fier et touché de la confiance que mes pairs me témoignent en m'octroyant un second mandat comme président de la FPMQ. Je m'engage à poursuivre mes efforts de représentation et de défense de nos différents dossiers prioritaires à la Fédération. Je désire d'ailleurs mettre l'emphase sur le dossier de la santé mentale de nos policiers et policières, thème qui me touche énormément et qui est d'ailleurs une thématique phare de notre 40e congrès tenu cette semaine à Jonquière. »