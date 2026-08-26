ÉLECTIONS 2026 : Propulsion Québec appelle à faire le choix stratégique de l'électrification des transports

MONTRÉAL, le 26 août 2026 /CNW/ -- À l'approche de la 44e élection générale du Québec, Propulsion Québec, la grappe industrielle des transports zéro émission, rappelle ses priorités et invite tous les partis politiques à faire de l'électrification des transports un véritable projet économique, énergétique et industriel pour le Québec. Intitulée « Propulser le Québec au cœur de la révolution du transport décarboné », la plateforme de recommandations de la grappe présente les grandes orientations de l'écosystème visant à soutenir la transition vers une mobilité et une économie plus durable.

« Nous sommes à la croisée des chemins. La course aux technologies propres et aux ressources stratégiques s'accélère et le Québec doit choisir la place qu'il souhaite occuper dans cette nouvelle économie. Alors que nous demeurons largement dépendants du pétrole importé, le Québec a devant lui une occasion unique de transformer son énergie propre, ses ressources stratégiques et son expertise en avantage économique durable. Accélérer l'électrification des transports, c'est réduire nos émissions de GES, renforcer notre autonomie énergétique, créer des emplois de qualité pour les générations futures et générer davantage de richesse au Québec. Le moment est venu de faire des choix structurants. » -- Alexis Laprés-Paradis, président-directeur général de Propulsion Québec.

Des priorités pour accélérer le virage

Notre écosystème demeure mobilisé autour de 9 grandes priorités :

Maintenir une norme véhicules zéro émission (VZE) ambitieuse afin d'assurer aux Québécois l'accès à une offre diversifiée et abordable de véhicules électriques ; Soutenir l'acquisition de véhicules zéro émission, particulièrement les segments des taxis, des véhicules moyens et lourds, du transport collectif et interurbain, de l'autopartage et de la micromobilité ; Planifier des corridors de recharge sur les principaux hubs routiers logistiques pour le transport de marchandises ; Poursuivre le déploiement d'un réseau de recharge fiable, performant et disponible pour tous les types de véhicules ; Assurer la pérennité, la prévisibilité et l'intégrité du marché du carbone et du Fonds d'électrification et de changements climatiques (FÉCC) pour garantir un financement stable et suffisant des programmes de lutte contre les changements climatiques ; Favoriser la récupération, le reconditionnement, la réutilisation, et le recyclage des batteries de véhicules électriques au Québec ; Continuer d'appuyer le développement d'une chaîne de valeur des batteries et des minéraux critiques et stratégiques au Québec afin de réduire notre dépendance aux chaînes d'approvisionnement étrangères ; Soutenir l'émergence de champions québécois du transport zéro émission en accélérant la commercialisation et le passage à grande échelle de leurs innovations ; Intégrer les critères d'innovation et de développement durable dans les appels d'offres pour faire des marchés publics un levier stratégique de la transition.

Le prochain gouvernement aura l'occasion de faire les choix et de poser les gestes qui permettront de façonner l'économie québécoise de demain. Pour Propulsion Québec, ces priorités constituent de nombreux leviers pour faire de l'électrification des transports un véritable projet de société et un moteur de prospérité pour le Québec.

Pour consulter la plateforme de recommandations complète de Propulsion Québec : https://wihdfwgcjcasjwwzmjzj.supabase.co/storage/v1/object/public/propulsion-documents/1787757081697-79awf.pdf

À propos de Propulsion Québec

La grappe industrielle des transports électriques et intelligents du Québec est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d'accélérer la croissance de l'industrie québécoise des transports terrestres zéro émission et renforcer sa compétitivité internationale. Elle a été créée en 2017 et compte aujourd'hui plus de 200 membres organisations de l'écosystème des TEI qu'elle représente et mobilise autour d'initiatives. Propulsion Québec concentre actuellement ses initiatives autour de trois filières : les véhicules zéro émission, la recharge et la batterie. La grappe bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), de Fasken et d'Hydro-Québec et du Fonds FTQ.

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SOURCE Propulsion Québec

Pour plus d'informations : Lydia Belmahdi, Analyste, affaires publiques, Propulsion Québec, [email protected] | 438 722-7827