BARCELONE, Espagne, 12 mars 2026 /CNW/ - Lors du 5G Futures Summit organisé par la GSMA au MWC Barcelona 2026, la GSMA a publié le livre blanc intitulé Gigauplink, Deterministic Latency, and Network Evolution for the Mobile AI Era. Le livre blanc décrit les tendances en matière de développement et d'évolution, les scénarios d'application et les modèles d'affaires pour les services vocaux natifs des opérateurs à l'ère de l'IA mobile. Il élabore également des spécifications pour l'évaluation des expériences des appels par IA, aidant les opérateurs à construire des réseaux centrés sur l'expérience vocale et à améliorer considérablement l'expérience des utilisateurs des services vocaux.

Le livre blanc souligne qu'en raison de la synergie entre la 5G-A et l'IA, les communications mobiles sont entrées dans l'ère de l'IA mobile. Les opérateurs font passer les services vocaux natifs d'appels vocaux conventionnels en appels vocaux basés sur l'IA. En intégrant des algorithmes d'IA et une puissance de calcul au réseau vocal IMS natif, les appels vocaux conventionnels évoluent vers des services améliorés et des applications innovantes. Cette évolution offrira aux utilisateurs des expériences d'appel de nouvelle génération stables, HD, visuelles, intelligentes et efficaces. Les nouveaux services d'appels par IA, comme l'appel immersif IA et l'appel interactif IA, posent de nouvelles exigences en matière de connectivité réseau et de capacités d'IA.

Selon le livre blanc, la réduction du bruit basée sur l'IA est une application typique des appels immersifs IA. En tirant parti des algorithmes d'IA pour éliminer les bruits ambiants dans divers scénarios, les opérateurs peuvent fournir des appels natifs plus clairs et offrir aux utilisateurs des expériences plus immersives. Les algorithmes de réduction du bruit basés sur l'IA peuvent être utilisés dans divers scénarios, tels que les bureaux (niveau de bruit > 40 dB), les rues (niveau de bruit > 60 dB) et les chantiers de construction (niveau de bruit > 80 dB) pour permettre aux utilisateurs de profiter de services vocaux de haute qualité sans dépendre de terminaux. La traduction en temps réel alimentée par l'IA est une application typique des appels interactifs utilisant l'IA. Grâce à l'amélioration des capacités des réseaux vocaux, les barrières linguistiques de longue date disparaissent progressivement. Les appels par IA peuvent fournir une transcription ou une traduction vocale précise et en temps réel pendant les appels vidéo, aidant efficacement les gens d'affaires qui participent à des conférences internationales en ligne, les touristes qui voyagent à l'étranger et les personnes malentendantes.

Comme le souligne le livre blanc, les opérateurs peuvent intégrer des capacités d'IA aux services vocaux natifs pour mettre à niveau leur modèle d'affaires, insufflant une nouvelle vitalité aux appels quotidiens. Les utilisateurs peuvent profiter de fonctions améliorées fondées sur l'IA pendant les appels conventionnels après avoir payé leur abonnement, ce qui permet aux opérateurs de transformer la monétisation du trafic unidimensionnel en monétisation de l'expérience multidimensionnelle.

Dans les scénarios d'appels par IA, la façon de mesurer l'expérience utilisateur est un nouveau défi pour les opérateurs. Le livre blanc définit de manière systématique les spécifications du modèle d'évaluation de l'expérience des appels par IA. En plus de trois indicateurs d'expérience (qualité d'expérience utilisateur, qualité de service et couverture) des services vocaux HD classiques, trois autres indicateurs - expériences immersives IA, expériences interactives IA et qualité de l'information - sont ajoutés aux spécifications du modèle d'évaluation de l'expérience des appels par IA. L'appel immersif peut grandement améliorer l'expérience des utilisateurs lors des appels vocaux de base. Par exemple, la note d'opinion moyenne et le rapport signal/bruit sont considérablement améliorés. L'appel interactif exige que le réseau soit équipé de nouveaux canaux d'interaction et de nouvelles capacités, y compris le canal de données (DC) et le canal vidéo (VC), offrant des expériences améliorées comme le partage d'écran, la traduction en temps réel et l'interaction avec des agents. La qualité de l'information est un indicateur clé pour mesurer l'intelligence du réseau vocal. La mesure englobe des modèles d'IA de grande qualité, une gestion flexible de l'IA, une connaissance et une prise de décisions fondées sur l'IA du statut des réseaux et des utilisateurs, ainsi que des capacités de services d'IA inclusives. Ils peuvent fournir une assurance réseau de base pour les améliorations de l'expérience vocale.

L'UIT a lancé un projet de travail nommé P.AI-MOS pour évaluer l'expérience utilisateur des applications d'IA multimodales, tandis que les propositions de normes d'expérience vocale pour les appels par IA sont en cours de recherche. Pour accélérer le développement du modèle d'évaluation de l'expérience, la GSMA et des partenaires industriels demandent des efforts collectifs afin d'établir des règles qui mettent en correspondance les indicateurs clés de qualité (KQI) des applications d'IA avec les indicateurs clés de performance (KPI) des réseaux. Ces efforts visent à accélérer la formulation de normes d'expérience de services d'IA mobile, fournissant un soutien accru pour faire progresser le secteur de l'IA mobile.

