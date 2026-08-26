ÉLECTIONS 2026 : L'AQCS OUVRE LA DISCUSSION AVEC LES PARTIS SUR LES CHANTIERS PRIORITAIRES EN ÉDUCATION

QUÉBEC, le 26 août 2026 /CNW/ -- L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) a récemment transmis un avis étayant sa précieuse vision terrain aux chefs des partis politiques qui prendront part aux élections provinciales d'octobre prochain. L'AQCS s'est concentrée sur 13 chantiers prioritaires, à la lumière des recommandations de ses membres, qui évoluent partout au Québec.

L'avis est disponible pour lecture sur le site de l'AQCS. « Nous y abordons les investissements et les prises d'action qui seront nécessaires afin que le réseau de l'éducation puisse pleinement remplir sa mission, renforcer sa performance et soutenir durablement la réussite de tous les élèves. Nos solutions sont concrètes. Nous espérons que nos futur(e)s élu(e)s s'en inspireront largement », indique M. Jean-François Parent, PDG de l'AQCS.

Priorités ciblées par l'AQCS, en bref

Organiser des états généraux sur l'éducation, pour réfléchir à l'école de demain. Attirer et retenir la main-d'œuvre, notamment en améliorant les conditions d'exercice. Investir dans les infrastructures scolaires, dont l'état de délabrement est plus qu'alarmant. Accélérer la modernisation des programmes d'études en formation professionnelle. Maintenir le parc informatique et l'accès aux TI - les budgets pour l'embauche de personnel, le renouvellement des équipements et la protection des données doivent être conséquents. Alléger la bureaucratie et la reddition de comptes : les cadres et leurs équipes pourront se concentrer sur la réussite des élèves. Optimiser et mutualiser les ressources du réseau. Les cadres souhaitent déployer des projets générateurs d'efficience et d'économies. Assurer une prévisibilité et une stabilité budgétaire, entre autres pour faciliter la planification des ressources humaines et des services éducatifs dédiés aux élèves. Renforcer la capacité de négocier des services du transport scolaire avec leurs fournisseurs. Créer un ordre professionnel des enseignant(e)s. Revoir l'organisation des services aux élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA), une clientèle en augmentation. Organiser une campagne nationale sur la civilité : la violence n'a pas sa place dans nos établissements et la société en général. Mettre fin à la sélection des élèves pour les projets pédagogiques particuliers, dans les écoles publiques et privées, afin d'améliorer la composition des classes et de contribuer à la rétention des enseignant(e)s.

« L'amélioration continue du fonctionnement du réseau de l'éducation est au cœur de la mission de l'AQCS, depuis plus de 50 ans. Le parti qui prendra le pouvoir, le 5 octobre prochain, sera placé devant des chantiers qu'il ne pourra ignorer, et qui concernent l'ensemble des citoyen(ne)s. Nous serons là pour soutenir les élu(e)s. Notre avis est déjà une main tendue », mentionne M. Jean-François Parent.

Profil de l'AQCS

Plus grande association québécoise de cadres scolaires ralliant au-delà de 3 000 membres aux champs d'expertise diversifiés, l'AQCS contribue à l'avancement du réseau scolaire public, œuvre à l'amélioration des conditions d'emploi et au respect des droits de ses membres et assure le développement de leurs compétences professionnelles. Nos membres évoluent au sein des 72 centres de services scolaires et commissions scolaires francophones et anglophones du Québec.

SOURCE Association québécoise des cadres scolaires (AQCS)

Source : Josée St-Hilaire, coordonnatrice des communications, AQCS, 418 654-0014, poste 224