LES CADRES SCOLAIRES VEULENT COLLABORER ET ÊTRE RECONNU•ES PAR LEUR NOUVELLE MINISTRE

QUÉBEC, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Le souffle encore coupé par les annonces budgétaires de l'été ainsi que l'issue de la négociation de leurs conditions de travail, les 3 300 membres de l'Association québécoise des cadres scolaires accueillent la nomination de Sonia LeBel comme ministre de l'Éducation, et sont prêt•es à collaborer avec elle.

« Il faut tourner le regard vers l'avenir. Les cadres scolaires souhaitent rencontrer rapidement Madame LeBel pour brosser le portrait des multiples enjeux du réseau de l'éducation et établir des priorités. Nous souhaitons également que la nouvelle ministre de l'Éducation ait une ouverture et une réelle écoute quant à l'expertise des cadres scolaires. Cette reconnaissance est nécessaire, pour établir des bases de collaboration, au bénéfice des élèves du Québec », affirme M. Jean-François Parent, président-directeur général de l'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS).

PROFIL DE L'AQCS

Plus grande association québécoise de cadres scolaires ralliant au-delà de 3 300 membres aux champs d'expertise diversifiés, l'AQCS contribue à l'avancement du réseau scolaire public, œuvre à l'amélioration des conditions d'emploi et au respect des droits de ses membres et assure le développement de leurs compétences professionnelles. Nos membres évoluent au sein des 72 centres de services scolaires et commissions scolaires francophones et anglophones du Québec.

SOURCE Association québécoise des cadres scolaires (AQCS)

Source : Josée St-Hilaire, coordonnatrice des communications, AQCS, 418 654-0014, poste 224