Journée des cadres scolaires 2025 - Un rôle essentiel pour la réussite des élèves, partout au Québec

QUÉBEC, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Chaque jour, les cadres scolaires analysent, optimisent, planifient et veillent sur tous les aspects de l'offre du réseau de l'éducation du Québec, afin que les élèves réussissent. À l'occasion de la Journée des cadres scolaires 2025, informons-nous sur le rôle incontournable de ces gestionnaires!

Les cadres scolaires travaillent dans 72 centres administratifs de centres de services scolaires et de commissions scolaires, ainsi que dans les centres de formation professionnelle et de formation générale des adultes, les services aux entreprises et dans les écoles primaires et secondaires.

Leurs expertises sont aussi variées que leurs mandats, notamment : la gestion des constructions et des rénovations d'écoles, du budget et du transport scolaire; l'embauche du personnel; la cybersécurité; la planification de l'évolution de la clientèle; les communications aux parents et aux employés; le soutien pour l'application des lois; la recherche en éducation; la gestion des équipes; l'optimisation des milieux, etc.

Au www.aqcs.ca , le public peut consulter différents outils abordant le rôle des cadres scolaires pour la réussite éducative.

Prix Cadre scolaire émérite

À surveiller : l'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) dévoilera ses lauréat(e)s du Prix Cadre scolaire émérite ce midi. Cinq distinctions seront attribuées, afin de rendre hommage à des gestionnaires à l'engagement et aux réalisations exceptionnelles. Un communiqué sera publié à ce sujet. La liste des finalistes est sur notre site.

Profil de l'AQCS

Plus grande association québécoise de cadres scolaires ralliant au-delà de 3 000 membres aux champs d'expertise diversifiés, l'AQCS contribue à l'avancement du réseau scolaire public, œuvre à l'amélioration des conditions d'emploi et au respect des droits de ses membres et assure le développement de leurs compétences professionnelles. Nos membres évoluent au sein des 72 centres de services scolaires et commissions scolaires francophones et anglophones du Québec.

SOURCE Association québécoise des cadres scolaires (AQCS)

Source : Josée St-Hilaire, coordonnatrice des communications, Association québécoise des cadres scolaires (AQCS), 418 654-0014, poste 224