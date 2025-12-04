L'AQCS décerne son Prix Cadre scolaire émérite 2025

QUÉBEC, le 4 déc. 2025 /CNW/ - L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) a décerné son Prix Cadre scolaire émérite à 12 gestionnaires, dont les pratiques et l'engagement envers la réussite des élèves sont des plus remarquables.

Le dévoilement des lauréat(e)s a été effectué lors d'une cérémonie virtuelle soulignant la Journée des cadres scolaires 2025. Le public peut en faire l'écoute sur la chaîne YouTube de l'AQCS.

« Nous remettons le Prix Cadre scolaire émérite depuis 2017, afin de faire rayonner l'excellence des cadres du réseau de l'éducation. C'est une grande fierté pour nous de promouvoir leurs réalisations, qui ont un impact direct sur la réussite des élèves », mentionne M. Jean-François Parent, président-directeur général de l'AQCS.

Lauréat(e)s du Prix Cadre scolaire émérite 2025



M me Migneault a mis en place un modèle intégré de soutien et de concertation pour les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Elle a influencé les pratiques collaboratives entre les intervenant(e)s des réseaux de l'éducation et de la santé des régions de Laval, Laurentides et Lanaudière.

gestionnaire du projet de concertation pour la région Laval-Laurentides-Lanaudière, Centre de services scolaire de Laval. En plus d'avoir coordonné de vastes réflexions organisationnelles au fil de sa carrière, M Migneault a mis en place un modèle intégré de soutien et de concertation pour les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Elle a influencé les pratiques collaboratives entre les intervenant(e)s des réseaux de l'éducation et de la santé des régions de Laval, Laurentides et Lanaudière. Catégorie Relève : Maude Boudreault-Bordeleau , directrice adjointe au Service des technologies de l'information, Centre de services scolaire (CSS) des Grandes-Seigneuries. Cette lauréate se démarque dans son organisation par sa rigueur et sa vision stratégique, ainsi que son implication locale et nationale pour la réflexion sur les enjeux et la posture des équipes des TI des CSS-CS. Elle a notamment mis en place un programme de sécurité de l'information pour répondre aux exigences ministérielles et garantir la conformité de son organisation.

Profil de l'AQCS

Plus grande association québécoise de cadres scolaires ralliant au-delà de 3 000 membres aux champs d'expertise diversifiés, l'AQCS contribue à l'avancement du réseau scolaire public, œuvre à l'amélioration des conditions d'emploi et au respect des droits de ses membres et assure le développement de leurs compétences professionnelles.

