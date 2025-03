Élections 2025 au Barreau : 4 élus par acclamation et des élections dans 2 régions

ME MARCEL-OLIVIER NADEAU SERA LE PROCHAIN BÂTONNIER DU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 25 mars 2025 /CNW/ - Le Comité électoral du Barreau du Québec annonce l'élection par acclamation du prochain bâtonnier du Québec, Me Marcel-Olivier Nadeau, ainsi que celle de trois candidates et candidats au sein du Conseil d'administration. Rappelons que la période de mise en candidature pour les six postes électifs et celui au bâtonnat s'est terminée aujourd'hui à 16 h.

« Je félicite chaleureusement notre vice-président, Marcel-Olivier Nadeau, pour son élection par acclamation comme prochain bâtonnier du Québec », déclare la bâtonnière du Québec, Me Catherine Claveau, qui terminera son second et dernier mandat à la tête du Barreau en juin prochain. « Fort de quatre années d'engagement au sein du Conseil d'administration du Barreau, Me Nadeau dispose d'une excellente compréhension de notre mission et de nos dossiers stratégiques. Je salue également l'élection des nouveaux administrateurs, réélus ou élus pour la première fois, alors que nos projets pour la protection du public sont des plus stimulants et ambitieux. »

« J'accueille cette élection à la présidence de notre ordre professionnel avec un immense enthousiasme et beaucoup d'humilité », a pour sa part annoncé le bâtonnier élu du Québec, Me Marcel-Olivier Nadeau. « S'assurer que le public reçoit les services auxquels il a droit, améliorer l'accès à justice et défendre la primauté du droit sont des défis qui m'animent véritablement. D'autre part, présider aux destinées de la profession est un honneur et un privilège que j'aborde avec déférence et respect envers mes consœurs et confrères qui, au jour le jour, se dévouent pour leurs clients. Je suis plus déterminé que jamais à servir les citoyens et citoyennes du Québec. »

Me Nadeau débutera officiellement son mandat de deux ans au moment de la première réunion du nouveau Conseil d'administration, le 2 juin prochain, alors que la cérémonie de la passation des pouvoirs aura lieu le 18 juin, lors de la Journée du Barreau du Québec au Centre Mont-Royal, à Montréal.

Le Barreau du Québec remercie la bâtonnière Catherine Claveau pour ses deux mandats à titre de bâtonnière (2021-2023 et 2023-2025) et son engagement indéfectible envers la mission de l'Ordre en agissant à titre d'administratrice depuis juin 2017.

Les membres élus par acclamation au Conseil d'administration

Par ailleurs, trois membres du Barreau ont été élus ou réélus au Conseil d'administration du Barreau. Il s'agit de :

M e Gabriel Dumais (administrateur - Québec - deux ans)

Gabriel Dumais (administrateur - Québec - deux ans) M e Caroline Gagnon (administratrice réélue - Québec - deux ans)

Caroline Gagnon (administratrice réélue - Québec - deux ans) Me Isabelle Gagnon (administratrice - Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine - deux ans)

Trois candidats sont toujours en lice afin de pourvoir deux (2) postes pour la section de Montréal et deux candidats afin de pourvoir un (1) poste élu par les membres des sections de Laval, de Laurentides-Lanaudière et de l'Outaouais. Le scrutin par vote électronique se déroulera du 2 au 9 mai 2025. Le dépouillement des votes aura lieu à compter de 16 h 01, le 9 mai, et les résultats seront communiqués sur le site du Barreau.

Le Barreau du Québec

Le Barreau du Québec est l'ordre professionnel encadrant la pratique de près de 31 000 avocates et avocats de tous les domaines de droit. Il a pour mission d'assurer la protection du public, de contribuer à une justice accessible de qualité et de défendre la primauté du droit. Ses positions sont adoptées par ses instances élues à la suite d'analyses et de recommandations de ses comités consultatifs et groupes d'experts.

