Élections 2023 - ME CATHERINE CLAVEAU EST RÉÉLUE À LA TÊTE DU BARREAU DU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 28 mars 2023 /CNW/ - Le Barreau du Québec a le plaisir d'annoncer la réélection, par acclamation, de la bâtonnière du Québec, Me Catherine Claveau. Élue bâtonnière pour un premier mandat en 2021, Me Claveau demeure à son poste pour une seconde période de deux ans, ainsi que l'autorise la Loi sur le Barreau.

« Je suis enthousiaste et honorée d'être à la tête du Barreau du Québec pour un second mandat. Je tiens à assurer l'ensemble de mes collègues que j'entends poursuivre avec rigueur et détermination la promotion de la mission première de notre Ordre, soit la protection du public, ainsi que notre contribution à une justice accessible et de qualité pour tous et à la défense de la primauté du droit », a déclaré la bâtonnière Claveau.

La cérémonie de la passation des pouvoirs à la bâtonnière réélue aura lieu le 19 juin prochain, lors de la Journée du Barreau du Québec au Centre Sheraton Montréal. La première réunion du nouveau Conseil d'administration se tiendra quant à elle au début du mois de juin.

Un administrateur est aussi élu par acclamation

Me Marcel-Olivier Nadeau a également été réélu par acclamation comme administrateur pour les sections d'Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Neuf candidats sont par ailleurs toujours en lice afin de combler deux postes d'administrateur pour la section de Montréal, deux postes pour la section de Québec et un poste pour les sections de Laurentides-Lanaudière, de Laval et de l'Outaouais. Pour ces candidats, le scrutin par vote électronique se déroulera du 2 au 12 mai 2023.

Le dépouillement des votes aura lieu à compter de 16 h 01, le 12 mai, et les résultats seront communiqués dans les meilleurs délais sur le site du Barreau.

Pour consulter les détails des élections et la liste des candidats, cliquez ici.

Le Barreau du Québec

Le Barreau du Québec est l'ordre professionnel encadrant la pratique de plus de 29 500 avocates et avocats de tous les domaines de droit. Il a pour mission d'assurer la protection du public, de contribuer à une justice accessible de qualité et de défendre la primauté du droit. Ses positions sont adoptées par ses instances élues à la suite d'analyses et de recommandations de ses comités consultatifs et groupes d'experts.

Renseignements: Martine Meilleur, conseillère en relations publiques, Service des communications, Barreau du Québec, 514 954-3489 ou [email protected]