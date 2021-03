Élection du conseil d'administration : un vent de changement souffle sur la FMSQ

Radiologiste d'intervention en milieu universitaire depuis 30 ans, président de l'Association des radiologistes du Québec depuis 5 ans et délégué de la FMSQ depuis 8 ans, le Dr Vincent Oliva connaît autant les réalités du terrain que les enjeux émanant des affaires fédératives. Chef du service d'angiographie du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), il devient en 2013 le chef du Département de radiologie. Il est également professeur titulaire de clinique à l'Université de Montréal.

« Je salue la volonté des membres de la FMSQ d'accepter le changement de leadership que je leur ai proposé. Nos 35 spécialités médicales représentent la pierre angulaire de notre organisation. Nous devons rebâtir et consolider la permanence de la Fédération pour lui donner un nouveau souffle et revoir nos priorités. Le chantier de la pertinence des soins doit davantage s'articuler autour de la priorisation des activités médicales dans le contexte du rattrapage causé par la pandémie. La priorité des médecins spécialistes est la même que celle de tous les Québécois : reprendre le retard et nous attaquer aux listes d'attente dans toutes les spécialités médicales », déclare le nouveau président, le Dr Vincent Oliva.

Composition du conseil d'administration 2021-2023

Sur les neuf postes du conseil d'administration, quatre seront occupés par des médecins élus pour la première fois.

Président : Docteur Vincent Oliva, radiologiste (nouvellement élu)

Vice-président : Docteur Serge Legault, chirurgien général (nouvellement élu)

Conseillers :

Docteur Alain Bestavros , hématologue et oncologue

, hématologue et oncologue Docteure Chantal Bolduc, dermatologue

Docteure Karine Josée Igartua, psychiatre (nouvellement élue)

Docteur Janik Sarrazin , oto-rhino-laryngologiste (nouvellement élu)

, oto-rhino-laryngologiste (nouvellement élu) Docteur Gilles O'Hara , cardiologue

Conseiller représentant les régions intermédiaires : Docteure Corinne Leclercq, obstétricienne-gynécologue

Conseiller représentant les régions éloignées : Docteur Yohann St-Pierre, pédiatre

Preuve de la vitalité démocratique de la FMSQ, une quinzaine de médecins spécialistes avaient posé leur candidature pour faire partie du nouveau conseil d'administration. Dans la course à la présidence, le Dr Vincent Oliva s'est opposé au Dr Jean-Denis Roy, anesthésiologiste et directeur des Affaires professionnelles de la FMSQ.

Fin de mandat pour la Dre Diane Francoeur, première femme à la présidence de la FMSQ

Ce 25 mars 2021 marque également la dernière journée de la Dre Diane Francoeur à titre de présidente de la FMSQ. Après avoir été conseillère au conseil d'administration de 2009 à 2011, puis vice-présidente de 2011 à 2014, elle devient, en 2014, la première femme à accéder à la présidence de la FMSQ. Ayant cumulé trois mandats à la présidence, la Dre Francoeur a atteint la limite autorisée par le règlement intérieur de la FMSQ.

« Aujourd'hui, c'est une page qui se tourne pour moi. Je suis fière d'avoir eu l'honneur de devenir la première femme présidente de la FMSQ et de tout ce que j'ai pu y accomplir au cours des sept dernières années. Je passe maintenant le flambeau à une nouvelle équipe qui aura à son tour l'immense privilège de pérenniser la mission de la FMSQ dans l'intérêt des médecins spécialistes, des Québécois et de notre système de santé », indique la Dre Diane Francoeur, présidente sortante de la FMSQ.

-Dr Vincent Oliva, nouveau président de la FMSQ

-Dre Diane Francoeur, présidente sortante de la FMSQ

À propos

La Fédération des médecins spécialistes du Québec regroupe plus de 10 000 médecins spécialistes détenant une certification dans l'une des 59 spécialités médicales reconnues. Elle a pour mission de défendre et de soutenir les médecins spécialistes de ses associations affiliées œuvrant dans le système public de santé, tout en favorisant des soins et des services de qualité pour la population québécoise.

