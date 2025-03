Budget 2025 : un sous-financement en santé qui laisse présager la poursuite de compressions budgétaires

MONTRÉAL, le 25 mars 2025 /CNW/ - La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) se désole face à la décision du gouvernement du Québec de limiter la croissance des dépenses en santé à seulement 3 %. Cette hausse insuffisante ne permet pas de couvrir l'évolution des coûts du système de santé qui, en plus de devoir composer avec le vieillissement de la population et la complexification des soins, sont aussi sujets à la hausse du coût de la vie. De ce fait, le gouvernement envoie un message clair au réseau de la santé : les coupes devront inévitablement se poursuivre.

Un budget qui accentue la pression sur un réseau déjà fragilisé

Si la FMSQ est sortie deux fois plutôt qu'une afin de dénoncer les coupes et demander d'y mettre fin, à la lumière du contenu du budget, force est de constater qu'elles se poursuivront, malgré leurs impacts sur la qualité, la sécurité et l'accès des soins prodigués aux patients. Évidemment, dans ces conditions, il est impossible d'imaginer comment le réseau de la santé, qui est déjà à genoux, pourra relever les défis actuels et mettre en œuvre des projets structurants pour améliorer l'accès, notamment en matière de modernisation des systèmes informatiques. Le budget 2025-2026 représente finalement une opportunité ratée par le gouvernement d'accorder les moyens nécessaires aux soignants pour répondre aux besoins grandissants des patients et d'améliorer l'accès aux soins pour la population.

« Ce que le gouvernement nous dit aujourd'hui, c'est non seulement qu'il refuse de financer davantage le réseau de la santé afin qu'il puisse se relever et faire face aux enjeux auxquels il fait face, mais qu'il refuse même de lui accorder les ressources nécessaires pour maintenir à tout le moins le même niveau de financement. Le ministre de la Santé lui-même le disait, 3 % c'est l'équivalent de nouvelles coupes. », déclare le Dr Vincent Oliva, président de la FMSQ.

« Notre réseau a un besoin urgent de soutien, et bien que l'on comprenne l'incertitude économique, une chose est claire, notre système de santé et nos patients ne peuvent pas se permettre d'attendre. Avec ce budget, le gouvernement ne fait qu'aggraver une situation pour laquelle les patients paient déjà le prix depuis trop longtemps. ».

Un sous-investissement qui compromet un accès universel aux soins

Graves difficultés d'accès, infrastructures informatiques désuètes, manque de personnel soignant, les enjeux d'envergure auxquels se heurte le réseau de la santé québécois s'ajoutent à ceux découlant des compressions commandées par le gouvernement. Ainsi, la décision de limiter la croissance du financement en santé est tout le contraire de ce dont notre réseau de la santé a besoin.

Le message envoyé est aussi clair qu'inquiétant pour les patients alors que l'accès à un système de santé universel est directement compromis. Cette décision du gouvernement n'accorde pas non plus les moyens appropriés à Santé Québec pour lui permettre de remplir sa mission.

« Avec un financement qui couvre à peine l'évolution des coûts de système, il est illusoire de penser que l'accès aux soins de santé public et universel ne sera pas affecté. Nous sommes dans un moment décisif pour notre système de santé. Alors que nos salles d'opération peinent à fonctionner pleinement, que les consultations en médecine spécialisée s'empilent, que nos urgences débordent et que notre système de laboratoire est incapable de faire face à la demande, chaque compression compromet directement l'universalité de notre système de santé. Encore une fois, ce sont les patients qui en font les frais. », déclare le Dr Vincent Oliva, président de la FMSQ.

