Élection du conseil d'administration 2024-2025 - SABRINA PELLETIER ÉLUE PRÉSIDENTE DE L'APCHQ - RÉGION DE QUÉBEC

QUÉBEC, le 25 avril 2024 /CNW/ - Les membres de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) - région de Québec, réunis hier en assemblée générale annuelle, ont élu les représentants de leur conseil d'administration pour l'année 2024-2025. C'est Madame Sabrina Pelletier (Pelletier Déco Surfaces) qui a été élue 45e présidente du conseil d'administration de l'association.

CONTINUITÉ ET PRÉSENCE FÉMININE DE PLUS EN PLUS MARQUÉE

L'arrivée de Madame Pelletier à la tête de l'association souligne l'importance de la représentativité des femmes de l'industrie, alors que le conseil en compte déjà plus de 30 %. Elle s'inscrit également dans la continuité puisqu'en plus de prendre la relève de l'entreprise fondée par son père Yvan Pelletier, Sabrina Pelletier est la deuxième de la famille à accéder à la présidence de l'association.

Cette élection marque également le retour de M. Luc-Antoine Boivin (Boivin Construction), ancien président, qui s'engage de nouveau à titre d'administrateur, et l'arrivée de deux nouveaux membres, M. Jean Dumas (Icetec Climatisation) et M. Jean Labranche (Comptoirs Noble), qui siégeront tous deux à titre de représentants des entrepreneurs spécialisés.

Par ailleurs, plusieurs administrateurs demeurent en poste pour une nouvelle année. C'est le cas de

M. Alexandre Audet (Matériaux Audet), M. George Blouin (Synchro Immobilier), Mme Manon Chabot (Chabot construction), M. Michel Parent (M.R. Parent), M. Jonathan Simard (Cas par Cas) et Me Michelle Thivierge (GBV Avocats). Enfin, l'association tient à remercier ceux dont elle a apprécié le mandat qui se termine, M. Carl Bolduc, président sortant, et M. Christian Marcoux.

PRIORITÉ À L'ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRENEURS MEMBRES

L'assemblée a été l'occasion de présenter les réalisations de la dernière année, notamment le rayonnement des Prix Nobilis, le succès d'Expo habitat et l'accompagnement des membres réalisé alors que se terminait le premier cycle de formation continue obligatoire pour les répondants en exécution de travaux.

L'accompagnement est également en tête des priorités de la nouvelle présidente, qui est particulièrement soucieuse de l'effet de la hausse des coûts des matériaux sur l'industrie. Elle vise à ce que l'association soutienne particulièrement la recherche de solutions pour les entrepreneurs, et pour ce faire, la formation est un outil-clé qui lui tient particulièrement à cœur.

À PROPOS DE L'APCHQ - RÉGION DE QUÉBEC

L'association, qui regroupe plus de 3 600 entrepreneurs en construction et rénovation dans les grandes régions de Québec et Lévis, fait partie d'un réseau fédéré de 13 associations régionales et s'engage à être un acteur de changement rassembleur, promouvant la durabilité et la qualité en habitation pour le bénéfice de la société québécoise. L'APCHQ - région de Québec est reconnue pour ses initiatives telles que le salon Expo habitat Québec, l'attribution des Prix Nobilis et le répertoire en ligne trouverunentrepreneur.com.

